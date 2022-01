DESPUES DEL PAPELON SE VIENE LA VACANCIA

By

El presidente Pedro Castillo, cerró la entrevista con Fernando Rincón de CNN, con otro «papelón» internacional, ahora salió con la cojudez:“Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste.

¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría algo que el pueblo no quiera”, expresó el jefe de Estado en entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de CNN en español. Como si fuera poco, admitió haber gritado “mar para Bolivia”, en el año 2018, durante un evento sindical en el país altiplánico.

“Sí lo dije en ese evento, pero no lo dije como presidente”, aclaró el mandatario.

Recordemos la entrevista en el programa de Milagros Leiva, abril del año pasado; el hoy dignatario participó de una reunión en mayo del 2018, en donde se habló de una promesa de salida al mar para Bolivia.

“Estamos con el compañero del Perú, de Puno, con el compañero César Tito, y estamos con el compañero José Pedro Castillo, dirigente nacional del Perú. (…) Si nuestros presidentes, nuestros gobernantes, no pueden solucionar el tema marítimo, nosotros sí podemos hacerlo, así que devuélvanos nuestro mar”, exclamó un dirigente boliviano.

Ante ello, el público presente vociferó, entre palmas: “Mar para Bolivia”.

Como es la cosa con los boliches:

1.Acaso en la «escuelita de palacio» no le han enseñado a Pedro Castillo que existe «Boliviamar»? 5 kms de costa en Moquegua cedidos en 1992 en el gobierno de Alberto Fujimori para usos turísticos. Que hoy lo administra Ilo, hasta que Bolivia decida qué hacer?

2.Qué Bolivia no tiene soberanía sobre Boliviamar. Sigue siendo territorio peruano. Qué jamás los bolivianos han invertido un dolar? Qué este acuerdo se renovó el 2010, permitiendo que la Marina Boliviana navegue ahí. Qué aún así Bolivia quiere territorio con soberanía propia?

3.En realidad nos sorprende la ignorancia insolente, del «aprendiz de presidente «, lo que se le dió y tiene Bolivia es un corredor, acceso de uso según acuerdo entre Fujimori y Paz Zamora. No soberanía. Soberanía es ceder territorio nacional.

5.¿Qué presidente de la historia sería tan estúpido de hacer una consulta para preguntar si puede ceder soberanía territorio? Ahora , el títere de «palacio», con el asesoramiento de Evo Morales amenaza con un «referéndum» para que el pueblo decida si le da acceso soberano al mar a Bolivia?

6.Nuestras FFAA consentirán que se entregue parte de nuestro territorio, por el cual se sacrificaron nuestros héroes?

«Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución».

7.Los bolivianos no son cojudos, ellos no quieren una playita sin soberanía, ellos quieren salida al mar soberana y sobre territorio peruano porque a los chilenos no le van a sacar ni un milímetro de territorio, pero aquí tienen a caviares e imbéciles traidores para hacerlo viable su sueño.

8.Por qué Boliviamar nunca se usó? porque tenían que usar el puerto de Ilo que es más caro en operación que Iquique, ahi murió el sueño Boliviano. Aparte que los boliches son mal vistos en Ilo, porque no gastan en nada, no consumen. Les encanta que les regalen, por eso Evo Morales llego al poder, regalando a diestra y siniestra.

Qué peruano está de acuerdo con regalar nuestro mar a Bolivia? El 13% de cojudos que lo hicieron pasar a segunda vuelta? O los responsables son el otro 87% que no fue capaz de votar por una alternativa a la altura?

