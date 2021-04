El comportamiento de Neymar está enojando a sus propios compañeros de equipo y causando incomodidad en el camerino del Paris Saint-Germain. El periódico L’equipe escribe que el clima en el equipo es de insatisfacción con las confusiones en las que la internacional brasileña está sistemáticamente involucrada.

Situación que se viene arrastrando desde hace unas semanas y que se ha acentuado después del último partido con el Lille (derrota por 0-1), que le costó al PSG la ventaja aislada en la Ligue 1. Juego en el que Neymar fue expulsado después de una confusión con Tiago Djaló en un lanzamiento que también resultó en una tarjeta roja para el defensa portugués.

Esta fue la segunda expulsión de Neymar esta temporada después de que también vio una tarjeta roja en el choque con el Marsella en septiembre mientras se enfrentaba con el defensa español Álvaro González.

Además de las dos tarjetas rojas, Neymar todavía acumula ocho amarillas, una hoja disciplinaria que está dejando infelices incluso a los compatriotas que juegan en el mismo equipo.

Neymar está siendo duramente criticado por su actitud en el campo. “Se necesita serenidad y la pierde por completo. No respeta a sus oponentes, ni a sus compañeros de equipo. No hay disciplina”, dijo el ex internacional francés Bixente Lizarazu, campeón mundial en 1998.