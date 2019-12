Los rumores eran muchos y todo el mundo daba por sentada la llegada de Samsung Galaxy S11 el próximo mes de febrero de 2020… ¡pero puede que no sea así como se pensaba!

La fabricante surcoreana, según los rumores, prepara un cambio en la nomenclatura utilizada para sus modelos. Así, su próximo mejor postor tendrá otro nombre.

Era el año 2010 cuando Samsung Galaxy S. este smartphone fue un hito en la industria y creó una dinastía que se está renovando. Cada año, el fabricante surcoreano lanza un sucesor en una nomenclatura seguida: S2, S3, S4, etc.

En ese sentido, los rumores para el sucesor del Galaxy S10 daban cuenta de la existencia de Samsung Galaxy S11! A pesar de toda la información hasta el momento, parece que Samsung va a cambiar la nomenclatura usada en sus smartphones más altos.

Después de todo, el hipotético Galaxy S11 puede ser Galaxy S20.…

El Usuario @UniverseIce en Twitter ha sido la mayor fuente de rumores y filtraciones sobre el próximo nivel de Samsung. Ya se han dado detalles sobre sus cámaras, diseño y pantalla.

A pesar de ello, no ha dado a conocer hasta hace poco el cambio que la empresa surcoreana va a llevar a cabo. En lugar de llamarse Galaxy S11, parece ser Samsung Galaxy S20.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning.

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019