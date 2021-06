Esta es una “controversia” que comenzó después de que el reconocido periodista de Economía, José Gomes Ferreira, dijera en el programa de Fernando Alvim, Prueba Oral, que Marte no tiene ese color rojizo, anaranjado que siempre conocemos. Según el periodista, “los americanos cambian de color” para no revelar todas las potencialidades que allí existen. Por lo tanto, hay una supuesta conspiración para no revelar al ser humano en la Tierra que Marte tiene colores verdes, azules, entre otros. Pero ¿es realmente así?

La controversia en Twitter ya lleva a comentarios de todo tipo. Sin embargo, ¿por qué siempre nos han dicho que Marte es rojo?

¿Marte es rojo o estamos siendo enganchados?

Vivimos tiempos fértiles en ideas conspirativas, poderes ocultos, sistemas ocultos para enganchar y dominar la sociedad. Se dice que las grandes potencias han partido de la Tierra al espacio y que se esconden del mundo terrenal o que realmente han descubierto otros planetas. Pero vamos por partes, ¿por qué Marte es Rojo?

La explicación de la NASA y otras agencias espaciales, refieren que el color del Planeta Rojo se debe a su regolito, o material de superficie que es de solo milímetros de espesor. Este” polvo ” contiene una gran cantidad de óxido de hierro, el mismo compuesto que da color a la sangre y el óxido.

Pero ¿por qué Marte tiene tanto hierro, y cuál es la razón por la que este hierro se ha “oxidado” y cuál es la razón por la que este óxido de hierro se ve rojo?

Todo comenzó hace 4.5 mil millones de años. Cuando se formó el sistema solar, una dosis de hierro aterrizó en muchos planetas. Forjado en el corazón de estrellas muertas hace mucho tiempo, el elemento pesado giró alrededor de la nube de gas y polvo que colapsó gravitacionalmente para formar el sol y los planetas.

Mientras que la mayor parte del hierro de la Tierra se hundió hasta su núcleo cuando el planeta era joven y se derritió, los científicos de la NASA piensan que el tamaño más pequeño de Marte (y la gravedad más débil) le permitió permanecer menos diferenciado. Tiene un núcleo de hierro, pero también hay hierro en abundancia en sus capas superiores.

La chatarra lisa se ve en negro brillante. El elemento solo adquiere un tinte rojizo cuando se expone al oxígeno, y suficiente oxígeno para convertirse en óxido de hierro.

decidiu dar uma de ovelha. só que ovelhas não são para o mato pic.twitter.com/fstkhSDATn — Gabriel de Oliveira Feitor (@gabrielofeitor) June 1, 2021

Pero, ¿qué habría causado que tanto hierro en la superficie de Marte se oxidara o se uniera al oxígeno?

De hecho, todavía hay muchas más dudas que certezas sobre esta duda. Tal vez algún tipo de enfermedad poco a poco el tiempo o el hierro en Marte.

Pero, ¿las antiguas tormentas que se cree que ocurrieron en un joven y húmedo Marte dañaron el hierro al golpear el regolito con átomos de oxígeno liberados de las moléculas de agua? ¿O ocurrió la oxidación gradualmente durante mil millones de años, a medida que la luz solar descompone el dióxido de carbono y otras moléculas en la atmósfera, produciendo oxidantes como el peróxido de hidrógeno y el ozono?

O, como un grupo de científicos daneses sugirió en 2009, las tormentas de polvo marcianas lentamente enfermaron al hierro, desmoronando los cristales de cuarzo que también existen en el regolito y dejando expuestas sus superficies ricas en oxígeno?

Como nadie sabe todavía la explicación correcta, el Color de Marte sigue siendo, en cierto modo, un misterio. Sin embargo, a medida que su superficie se enferma, el óxido compuesto de hierro (III) se ve rojo porque absorbe las longitudes de onda azules y verdes del espectro de luz mientras refleja las longitudes de onda rojas.

La coloración sangrienta del planeta-visible incluso desde millones de kilómetros de distancia – se ganó el nombre del dios romano de la guerra, mientras que otras civilizaciones también bautizaron al planeta por lo que una vez fue su principal característica distintiva. Los egipcios la llamaban “su Desher”, que significa” la Roja”, mientras que los antiguos astrónomos chinos preferían “la Estrella de fuego”.

Actualmente, con varios rovers explorando el planeta, incluido un helicóptero, hay cámaras que nos envían imágenes con un color rojo anaranjado, un marrón pálido. China también está en el terreno y otros países están gravitando y registrando lo que está sucediendo en el planeta. ¿Nos están engañando todos?