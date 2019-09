Es cierto que no se debe hacer una comida harta antes de ir a dormir, pero por otro lado, ¿es saludable acostarse con hambre?.

Algunos creen que ayuda a limpiar el organismo, otros dicen que es la mejor forma de perder peso. Ir a la cama con el estómago vacío no es una tendencia actual, pero puede ser un hábito con efectos no deseados.

Si, por un lado, y de ir con un poco de hambre a la cama puede ayudar a reducir los niveles de insulina y de azúcar en la sangre, lo que permite promover una pérdida de peso acelerada, la verdad es que los “ronquidos”, que se va a escuchar hasta conciliar el sueño puede ser un signo de una mala dieta, ya que si la causa es una dieta rica en fibra y grasas saludables, lo más probable es que no sientas hambre, antes de conciliar el sueño, incluso cuando se disfruta de una cena ligeramente a una edad temprana.

Además, resalta el sitio Eat This, Not That!, tener hambre antes de dormir puede hacer que te despiertes aún con más hambre, consumiendo un desayuno más o menos descontrolado y, por lo tanto, echando por tierra cualquier intento de pérdida de peso. Pero no sólo: “el problema de acostarse hambrientos es que interfiere con una buena noche de sueño”, advierte el médico Jim White… y está más que demostrado que la privación del sueño aumenta considerablemente el riesgo de aumento de peso.

Entonces, ¿deberíamos o no ir a la cama cuando tenemos hambre? El mejor… es ir saciado, no hambriento. Un plan de alimentos equilibrado y lleno de alimentos saludables – como las proteínas, la fibra y las grasas saludables – acaba por mantener el organismo saciado más tiempo, además, la ciencia también ha demostrado que los pequeños bocadillos a lo largo del día (e incluso antes de dormir) son eficaces en el control del peso y también en el control de la sensación de hambre.