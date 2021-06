Comenzó una revolución que la UEFA no esperaba.

Coca-Cola pierde US$ 40 millones en la Bolsa de Valores de la Europa, con el gesto de Cristiano Ronaldo, moviendo dos botellas de refresco de su frente. Y levantando, para fotógrafos y cámaras de todo el mundo, una botella de agua.

No hay nada que impida a atletas como Cristiano Ronaldo y Pogba repetir lo que hicieron en la Eurocopa.

Si no que también en el Mundial.

No solo en la Eurocopa.

Los jugadores no están obligados, como en los clubes, a aceptar posar para entrevistas junto a los productos de los patrocinadores.

La organización de la Eurocopa no puede hacer nada.

Pogba es musulmán y no consume alcohol.

La razón no tiene nada que ver con la vida saludable, que predica Cristiano Ronaldo, al cambiar las botellas de Coca-Cola por una botella de agua el lunes.

Después de Cristiano Ronaldo, con un simple gesto, hizo que Coca-Cola tenga US$ 40 mil millones de pérdida, ahora es el turno de otro jugador de los medios de comunicación para golpear a uno de los patrocinadores de la Eurocopa.

Los jugadores hacen historia en la Eurocopa. Después de que Cristiano Ronaldo dañara Coca-Cola por US$ 40 mil millones, Pogba toma la botella de cerveza Heineken de un colectivo. Los patrocinadores gastaron US$ 4,2 mil millones en la competencia.

