SpaceX de Elon Musk acordó enviar un satélite de 40 kg a la luna a cambio de Dogecoin. El gerente había prometido el 1 de abril que llevaría la criptomoneda a la luna.

Dogecoin llegará a la luna, casi literalmente. La empresa espacial privada SpaceX, fundada por el controvertido gerente Elon Musk, acordó enviar un satélite a la luna en una misión que se pagará en su totalidad en Dogecoin , una criptomoneda similar a bitcoin que nació de una broma de Internet.

El satélite pesa unos 40 kg y será transportado a bordo de un cohete Falcon 9 en una misión financiada por Geometric Energy Corporation , anunció la compañía en un comunicado . Elon Musk confirmó los detalles sobre la misión “Doge-1” en Twitter:

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year

– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space

To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021