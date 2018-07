Cristiano Ronaldo y el resto de jugadores suben de vuelta a Portugal con la cara seria, después de la derrota por 2 a 1 a Uruguay.

Después de la eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2018, Cristiano Ronaldo y toda la delegación de Portugal dejaron la federación de Rusia, de este domingo. CR7 y los demás jugadores se embarcaron con caras serias, sin hablar con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Hyderabad, en Moscú. El equipo español se despidió de la competición al perder por 2 a 1 a Uruguay.

🛫🔙🏘️ A @selecaoportugal 🇵🇹 está a descolar agora do aeroporto de Zhukovsky, na Rússia, com destino a Lisboa. O vôo tem a duração de 5 horas e deverá chegar entre as 19:30 e as 20:00 horas. pic.twitter.com/jsX8RPh1Hj

— Raquel Branco, FIFA (@FIFAWorldCupPOR) July 1, 2018