DESFILE MILITAR DE LA VERGUENZA

Mismo estilo montesinista en Pentagonito, que tanto critican, comunistas y caviares

«El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen” Pancho Villa.

La foto portada de El Comercio, lo dice todo. Me importa un carajo todos aquellos que le revientan cuetes a este gobierno. Que no le interesa la barbarie terrorista y el enorme daño que generó al país, que en realidad no significan nada para Pedro Castillo. Que por ello, cientos de personas expresaron su protesta en contra de la decisión del Gobierno comunista por la exclusión de los excombatientes Chavín de Huántar y GEIN en la Gran Parada y Desfile Militar por Fiestas Patrias.

1. Como no indignarse con esa prensa mermelera y sus reporteros títeres que comentaban con sonrisas al perrito malabarista y a la diablada puneña, con la frivolidad y no se indignaron por los héroes vivos de la Patria que han sido espectorados de la Parada por este gobierno corrupto prosenderista.

2. Que la «iglesia» evangélica – que no representa a toda la congregación cristiana- fue a rendirle honores al delincuente, plagiario y mentiroso redomado que es Pedro Castillo. Y no como el Arzobispo de Lima, que durante la misa solemne y Te Deum:»ES URGENTE HOY EL DESPRENDIMIENTO. EN EL PAÍS HAY UNA ENORME CRISIS POLÍTICA CON FONDO VIRAL DE CORRUPCIÓN, ENCUBRIMIENTO AL SERVICIO DE INTERESES PARTICULARES, INDIFERENCIA, INDIVIDUALISMOS, INTERESES DE MAFIAS»

«PODEMOS CERRAR LOS OJOS ANTE LA FIDELIDAD A LA CORRUPCIÓN? EL GOBIERNO LOS MALTRATA Y SE METE EN LOS ASCENSOS Y AUN LOS MILITARES APOYAN A ESTE GOBIERNO»?

3. Como no estar indignado con las FFAA y PNP que se arrodillan ante los asesinos de sus hermanos en la lucha contra el terrorismo y narcotráfico? Auténticos traidores a la Patria desde el jefe del CCFFAA hasta el capitán que le pidió permiso para empezar el desfile ante el comunista que se acaba de mear en el GEIN y los Chavín de Huántar?

4. Una vez más, las guaripoleras aludidas, a los hipócritas y oportunistas que avalaron con su presencia el vergonzoso «Desfile Militar», a los que se dicen guardianes del legado de Grau y Bolognesi no puedo pensar de otra manera. Ustedes nos han traicionado. Llegará el día, más temprano que tarde, que el país, les pedirá cuentas y los juzgará: NADA DURA PARA SIEMPRE.