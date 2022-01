Descubren reunión secreta con ejecutivos de Repsol

By

El Presidente Castillo no tiene idea para qué está en Palacio. Después de 6 meses, salió de su mudez absoluta, pera dar vergüenza internacional.

Ahora la Unidad de Investigación de Latina Noticias ha confirmado que Carlos Jaico, secretario del Presidente de la República, se reunió en privado, y bajo absoluta reserva, con representantes de REPSOL? La reunión ocurrió el lunes de esta semana, fuera de Palacio.

«El periodista de CNN, Fernando del Rincón, confirmó que al salir de la entrevista se encontró con personal de Repsol en palacio de gobierno».

Sin embargo, fuentes de contacto directo con el Presidente han dado a conocer la molestia y enojo de Pedro Castillo, según dicen que no conocía del encuentro entre su secretario y la empresa Repsol. Palacio de Gobierno prepara un comunicado para poner el parche al asunto.

Lo que es cierto, el presidente Pedro Castillo es un cero a la izquierda, no tiene capacidad para elegir gente idónea. Carece de mando, liderazgo, ojos y oídos para llevar riendas de un gobierno. En sus narices se le escapan las tortugas. Solo hay un camino: la renuncia o la vacancia. Le quedó bastante grande todo.

Castillo, es un incompetente empedernido, elige mal a su secretario, ministros, a sus asesores? Carlos Ernesto Jaico Carranza, es el nuevo Secretario General, en reemplazo de Bruno Pacheco. Un paisano suyo de Chota, Rodolfo Jaime Idrogo Mejía, como Secretario de Comunicación Estratégica y Prensa, luego está Franco Pomalaya, como asistente de comunicaciones y también está Cristóbal Quispe, quien ha sido fotógrafo del señor Cerrón”.

Con todos esos defectos nos quiere agarrar de tontos, al sostener que no sabia nada de los US$ 20 mil que encontraron en el baño de la Secretaría de Palacio, Oficina de Bruno Pacheco, que no sabía nada de la lobista Karelim Lopez, que le hizo una fiesta a su hija? Qué sus ministros tienen vínculos con Movadef? Qué el partido de Cerrón, Perú Libre, es una banda llamada «los dinámicos del centro»?

La maldita coincidencia, que Fernando Del Rincón, comentó que la despedida con el presidente Castillo, después de la entrevista, fue amable pero rápida porque el Presidente le mencionó que tenía que “reunirse con los representantes de Repsol”? Después resulta que quien se reunió fue el Secretario Carlos Jaico???

Acaso no es casualidad, que justo cuando el caso por «traición a la patria» contra el «aprendiz de presidente», Castillo, toma más relevancia, «fuentes de contacto directo con el mandatario» dan a conocer reunión del Secretario General de Palacio con el presidente de REPSOL? Cuál es el motivo?

En silencio y en un total secretismo, así fue la presunta reunión entre el secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, con representantes de la empresa española Repsol, responsable del derrame de petróleo en Ventanilla y que ha causo la contaminación de 25 playas?

Qué de acuerdo a una investigación de Latina, el brazo derecho del jefe de Estado, Pedro Castillo, se reunió con funcionarios de Repsol el pasado 24 de enero en la embajada de España, ubicada en el distrito de San Isidro. Qué trataron?

Más secretismo de la mafia comunista…