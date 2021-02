Up Next

En el caso de las mujeres, el medicamento más recomendado entre los especialistas para la restauración del cabello es el minoxidil. Ya para los hombres, además de él, la finasterida promete resultados significativos. Sin embargo, es importante resaltar que estos medicamentos no funcionan de la misma manera en todos los pacientes. En todos los casos, busque atención médica para evaluar la alternativa más adecuada.

No es exagerado decir que los beneficios de los aceites esenciales son innumerables y, según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y publicado por Mail Express, se ha demostrado científicamente que agrega más esta propiedad a la lista.

Para aquellos que están frente al marco, el mercado de cosméticos ofrece una serie de soluciones. Sin embargo, una en particular está ganando protagonismo por ser más natural, y promete ser tan eficaz como el famoso minoxidil: el aceite esencial de romero.

Encontrar algunos cabellos perdidos en el baño o en el cepillo es totalmente natural. En promedio, perdemos 100 mechones de cabello por día, lo que no debería ser motivo de preocupación. Sin embargo, si el número es mucho más expresivo, puede ser una señal de advertencia y en el futuro generar problemas de autoestima.

