Descubre 5 poderosas plantas medicinales

«El CBD es uno de varios componentes extraídos de la planta de cannabis que se ha utilizado durante miles de años. Ya existen varios beneficios conocidos del uso diario de CBD, como mejorar la calidad del sueño, la salud y la calidad de la piel. y en la reducción del dolor, estrés y ansiedad. Además, también ayuda a mantener los niveles de ánimo, previniendo la depresión. Finalmente, los aceites de CBD, en particular, también tienen un componente antiinflamatorio».

By