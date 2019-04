El cannabis, endemoniado durante años, tiene muchos beneficios para la salud que la mayoría de nosotros desconocíamos. Hemos sabido cuáles, En qué circunstancias se aplica y a qué debemos estar atentos.

Los paises que forman parte de un grupo de países (como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Noruega, Israel, Italia, Portugal, etc.) que legalizó la planta Cannabis con fines terapéuticos. Como se espera, cuando el tema del debate es el cannabis son muchas las voces y las preguntas que se plantean: ¿provocará su adición? ¿En qué medida es diferente el compuesto utilizado con fines medicinales de lo que se utiliza con fines recreativos? ¿Su eficiencia está demostrada científicamente?

Muchos han sido los médicos, investigadores, científicos portugueses, que se ofrecieron a enumerar las ventajas de la legalización para uso terapéutico, a pesar de haber también quien llamara la atención para la necesidad de realizar más estudios y más completos que probaran la eficacia de la planta.

Beatrice y Sandra*, de 50 años y con el mismo problema de salud, Cáncer de mama, no se conocen, pero ambas recurrieron al cannabis para aliviar los síntomas de los tratamientos de quimioterapia. “No fumo a menudo, sólo cuando el dolor es más fuerte, y la verdad es que me siento mejor casi de inmediato. Me relaja, me relaja y reduce el dolor y la ansiedad. Me siento mucho mejor que cuando tomo drogas químicas, como Tramadol.

Por supuesto, informé a mi médico, que me dijo que desafortunadamente no podía prescribir pero que si era algo que mejoraba y reducía el dolor, no tenía nada que objetar… y al final me llegó a decir” buenas drogas”, nos cuenta Sandra. Para Beatriz, que nunca había fumado en su vida, la primera vez que le sugirieron cannabis pensó que se habían vuelto locos, incluso viniendo de un médico, amigo de su hijo.

Cuando habló con el especialista que la acompañaba, se dio cuenta de que no era algo tan descabellado. No me dijo que lo tomara directamente, pero dijo que algunos de sus pacientes le habían revelado que usaban marihuana para calmar las náuseas y los vómitos y poder comer cualquier cosa.”Tuvo que aprender a fumar, pero el alivio que sentía a continuación acabó con los prejuicios que aún persistían en su cabeza.

Las náuseas desaparecían y su estómago soportaba las comidas que tomaba, además de disminuir considerablemente el dolor que sentía, una bonificación que le permitió pasar a tomar menos los medicamentos fortísimos que la debilitaban mucho.

PALABRA DE MÉDICO

Bruno Maia, médico neurólogo del Hospital de San José en Lisboa, ha sido una voz activa en favor de la legalización del cannabis con fines terapéuticos y ha explicado a la revista ACTIVA los beneficios que esta planta puede aportar a muchos pacientes de nuestro país. “El cannabis sativa es una planta como cualquier otra, está constituida biológica y químicamente por una serie de sustancias que pueden o no interactuar con el organismo humano. Lo que más asusta a la gente son las interacciones con el THC (tetrahidrocanabinol), la sustancia que provoca una sensación de bienestar, es un antidepresivo, estimulante, y por lo tanto tiene unos efectos que llamamos psicotrópicos. Pero no son los únicos, hay otros efectos del THC que no son en el cerebro, me refiero a enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple, donde el THC disminuye uno de los síntomas, la rigidez muscular. También puede beneficiar a las personas con cáncer que están recibiendo tratamiento o que tienen VIH. Estos pacientes carecen de apetito y esta sustancia tendrá un impacto en este nivel”.

¿Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

Como todos los medicamentos, también los tiene, pero, dice el neurólogo, a pequeña escala, son muy ligeros, ” el aceite de CBD que se administra a los niños puede dejarlos un poco postrados, pero es algo muy ligero. Ya que toda la planta puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial … en personas susceptibles, que pueden tener algún tipo de cambio psiquiátrico previo o de base, el cannabis puede provocar un episodio psicótico, es decir, en personas sensibles esta substancia puede ser el detonante, así como el alcohol, que es legal, o estar en una situación estresante”.

DEPENDENCIA Y OTROS MIEDOS

Para el neurólogo, el fantasma de la adición no tiene razón de existir. “El cannabis tiene una capacidad muy débil para crear dependencia. El número de personas que caen en esa dependencia es poco significativo. Hay medicamentos opioi-des – como la morfina, el fentanilo, la oxicodona-en venta en nuestras farmacias que provocan más dependencia que el cannabis.

Los Estados Unidos se enfrentan a una enorme crisis de dependencia de opioides. Lo que sucedió allí, y que afortunadamente no sucedió aquí, es que ha habido una gran presión por parte de la industria farmacéutica y de las propias asociaciones hospitalarias para prescribir opioides y hubo miles de personas con situaciones transitorias, como fracturas de huesos o cirugía, que comenzaron a tomar opioides para controlar el dolor asociado a estos casos y acabaron por quedarse dependientes.”

Se Calcula que en Estados Unidos la dependencia de opioi – des provocó la muerte de más de 20.000 personas en 2016. Incluso se sospecha que fue el fentanilo (un opioide que se vende en Portugal y que se dice que tiene un grado de adición 50 veces superior a la heroína) el que causó la muerte del cantante Prince. En una entrevista con la BBC, el médico, Judith Feinberg señala que, “en los Estados Unidos, como no hay servicio nacional de salud como existe en la mayoría de los países europeos, lo que sucede es que millones de personas no tienen seguro y cuando tienen un dolor de espalda, por ejemplo, se les prescribe un receptors porque no tienen dinero para pagar la fisioterapia, que es, muchas veces, el más indicado para esa queja”. Varios estudios publicados en los Estados Unidos muestran que en los estados en los que es posible prescribir cannabis (a base de cannabis) para calmar el dolor, hay menos casos de dependencia de opioides.

FUMAR O NO FUMAR

No fumar, defiende al neurólogo Bruno Maia. Aunque en el imaginario colectivo el cannabis SIEMPRE está relacionado con el consumo de tabaco, no es la única forma de consumirla. “Es, de todas, la menos saludable. Incluso si un paciente mío es fumador, lo que voy a aconsejar es vaporizar las flores de la planta. Compra un aparato, pon las flores y luego vaporiza el vapor, paso el pleonasmo. Así elimina las consecuencias de fumar. También hay gente que confiesa con comida.”

Dicho lo pros y contras, hechos los elogios y las alertas, los portugueses tendrán la posibilidad (si el médico así lo prescribe) de optar por medicamentos y compuestos con esta sustancia, y muchos ya no tendrán que esconderse o cometer ilegalidades para tomar las riendas de su salud y de la de sus hijos. ¡Eso esperamos!

EL PROBLEMA DE SATIVEX

Aunque en el futuro se pondrán a la venta medicamentos a base de cannabis en las farmacias, esto no será totalmente nuevo. Hace unos años, Infarmed aprobó un medicamento que contiene este medicamento, Sativex, para pacientes con esclerosis múltiple. El problema es que apenas se ha comercializado aquí en Portugal, ha habido muy pocas peticiones de los médicos y la razón es sencilla de entender: “el proceso para adquirir el Sativex es muy complejo. En primer lugar, el médico debe prescribir una receta especial y la unidad hospitalaria o sanitaria debe solicitar la importación; en segundo lugar, Cada frasco de spray cuesta 500 euros, no se paga y sólo dura un mes. ¿Quién tiene disponibilidad económica para esto?”, cuestiona al neurólogo Bruno Maia.

LO QUE SE HA DICHO Y LO QUE QUEDA POR DECIR

La legalización del cannabis con fines terapéuticos ya es un hecho, pero para muchos ha quedado por debajo de las expectativas. ¿Qué sabemos? Los médicos deben prescribir los medicamentos, preparados y sustancias a base de plantas de cannabis (desde aceites hasta flores deshidratadas). Que Infarmed, la autoridad del medicamento, es responsable de la regulación y la introducción de otros productos, y que existe la posibilidad de que el laboratorio Militar pueda contribuir a la producción de estos medicamentos y productos. La autocultividad no ha pasado, así que sigue siendo ilegal.

No se han aclarado otros puntos, como la participación, la regulación de los precios, y la parte en la que se dice en la ley que los médicos sólo pueden prescribir cannabis si los tratamientos convencionales con medicamentos autorizados no están produciendo los efectos esperados. ¿Tendrán los pacientes que tomar todos los medicamentos del mercado hasta que puedan utilizar sustancias a base de cannabis?

DESCUBRA LAS DIFERENCIAS

¿El hachís, la marihuana, el cannabis y el cáñamo son todos iguales?

* Cannabis: es la expresión que designa la planta en su conjunto, con varias especies de plantas cannabis. Estas tienen más de 500 compuestos y 100 de ellos son cannabinoides, entre ellos los más estudiados son el THC (tetrahidrocanabinol) y el CBD (cannabidiol). Existe una gran variación en los compuestos de las diferentes especies de cannabis, y también las concentraciones de estos compuestos varían a lo largo de la planta, es decir, en el tallo, las hojas o la flor.

* Hachís: es una resina extraída de la planta que mantiene los efectos psicotrópicos, es decir, tiene un THC muy alto, por lo que se utiliza para fines recreativos.

* Marihuana: es lo mismo que el cannabis .

• Cáñamo: puede ser la extracción de una parte de la planta, como semillas o tallos, que tiene una concentración de THC insignificante, luego sin efecto psicotrópicos, y que puede ser utilizado en la comida, en materiales como ropa o incluso en materiales para la construcción.