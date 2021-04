“La descontaminación traerá de vuelta viejas rutinas, pero sobre todo será un cambio desafiante en nuestras vidas y en la de nuestras mascotas. Al igual que sucede con las personas, nuestros animales también son seres a los que les gustan las rutinas y se adaptan bien cuando existen”, explica el veterinario Bruno Santos en una entrevista.

Hace aproximadamente un año el mundo cambió y de una forma u otra la Covid-19 nos impactó a todos.

Sin embargo, las mascotas también se vieron afectadas por la tan comentada ‘nueva normalidad’. Para bien o para mal, se acercaron a sus propietarios como nunca antes, encerrados en casas y pequeños apartamentos en todo el mundo.

Pero después de todo, ¿cómo lidiaron los perros y los gatos con este enfoque repentino y ‘forzado’ con sus tutores? Y ahora, ¿cómo puede la descontaminación afectar su bienestar?

En la entrevista que sigue, el veterinario Bruno Santos, fundador del Dr. Mustodes (home Veterinary Services) habla sobre el impacto de la pandemia de Covid-19 en las mascotas y lo que los propietarios pueden hacer para aliviar la ansiedad de separación que puede ocurrir debido a la desconfinación.

¿Cómo afectó el confinamiento a las mascotas?

En primer lugar, diría que las mascotas son las que más se han beneficiado de los confines en los que vivimos. Los propietarios tenían más tiempo en casa, a veces incluso toda la familia, lo que les hizo disfrutar más de su compañía. Los perros, por ejemplo, también caminaban más de lo habitual y paseaban más tiempo.

Sin embargo, si por estas circunstancias hubieran podido incluso tener más atención, también vimos momentos en los que tenían menos atención, como el caso del teletrabajo, donde había menos atención por parte de los propietarios, algo de estrés familiar, paseos más rutinarios, menos disponibilidad para jugar con los animales, etc.

El Dr. Mustodes, ha estado al lado de los propietarios y mascotas desde el primer día de la pandemia y a lo largo de este período incierto por el que pasan los portugueses, por lo que hemos visto todos estos cambios y hemos tratado de ayudar a los propietarios a encontrar nuevas dinámicas dentro de la casa para que toda la casa estuviera en sintonía.

¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en la relación entre propietarios y animales?

Además de los cambios que ya he mencionado, añadiría las rutinas de higiene, particularmente después de las caminatas, que de alguna manera pueden haber sido una causa de estrés para los animales, e incluso la poca interacción con otros animales y personas que de alguna manera los limitaba.

En este proceso de descontaminación actual, ¿cómo tenderán a reaccionar los perros?

La descontaminación traerá de vuelta viejas rutinas, pero sobre todo será un cambio desafiante en nuestras vidas y la de nuestras mascotas.

Al igual que con las personas, nuestros animales también son seres a los que les gustan las rutinas y se adaptan bien cuando existen.

Podemos decir que sobre todo los animales tendrán menos tiempo a su disposición a sus tutores porque no están en casa y, el tiempo que los animales pasarán solos así como el cambio de hábitos como el tiempo de comida, el número de veces que salgas a la calle con ellos, puede convertirse en un problema, aún más si esta transición se hace abruptamente.

Un cambio radical en la rutina del perro puede desencadenar comportamientos de ansiedad, miedos, o incluso fobias que pueden traducirse en situaciones de ladridos excesivos a otras personas y / o animales o incluso manifestaciones de agresión, esconderse, roer objetos, orinar y/o defecar en lugares inapropiados y diferentes de los habituales, dejar de comer / beber depend dependerá de animal a animal.

A modo de ejemplo, si durante el confinamiento sacas a pasear a tu perro tres veces al día y si después del descontaminación vuelves a la rutina que tenías anteriormente, el paseo con tu perro es solo una vez al día, debes saber que este cambio puede desencadenar un estado depresivo en tu mascota.

¿Y los Gatos?

Por supuesto, diferentes animales podrán reaccionar a este cambio de rutinas de una manera diferente. Algunos reaccionarán mejor que otros. Una gran diferencia es entre perros y gatos, los perros necesitan más tutores porque son más dependientes, a diferencia de los gatos que son más independientes, sin embargo también estos pueden presentar signos de estado depresivo similares a los del perro, si no hay una preparación adecuada para la descontaminación.

¿Qué podemos hacer para aliviar la ansiedad de los animales? ¿Cuál es la mejor manera de hacer esta transición?

Lo más importante será tratar de mantener las rutinas lo más similares posible y tener en cuenta que cualquier cambio debe introducirse lentamente. De esta manera, es importante que incluso antes decidamos organizar nuestra jornada con el fin de empezar a introducir pequeños cambios como, por ejemplo, la hora de los paseos de tu perro, así como la duración de estos. La hora del día en que alimentes a tu animal, también, debe ser lo más cercana posible a la hora en que te reunirás cuando decidas.

En este momento, mientras no regreses a tu vieja rutina puedes, como consejo, realizar algunos ejercicios/actividades con tu animal, es decir, comenzar a salir de la casa por pequeños intervalos de tiempo que irán aumentando progresivamente de día en día, siempre es importante que cada vez que te vayas y entre te evites, por unos 15 minutos, el contacto físico con tu animal.

¿Qué consecuencias emocionales podría tener esta separación? ¿Qué síntomas deben tener en cuenta los propietarios?

El hecho de que el animal represente un ser dotado de sensibilidad puede traerte ciertos estados depresivos derivados de cambios/ alteraciones en tu rutina, por ejemplo. Podemos mencionar que la no verbalización de lo que sienten y la capacidad que tienen para camuflar la enfermedad puede dificultar la identificación de estos estados depresivos, terminando por subdiagnosticar estos problemas. El diagnóstico y el tratamiento consecutivo requiere mucho trabajo y paciencia del tutor con el animal. Es el tutor del animal que tendrá el papel principal en la identificación de pequeños cambios en su mascota y transcribir estos mismos cambios a su veterinario.

En el caso de nuestras mascotas, no podemos hablar, no necesariamente de depresión, sino de depresión, que puede manifestarse y reflejarse en alteraciones en el comportamiento que son variadas e individuales, y por lo tanto no es fácil identificarlas, sin embargo, es importante ser consciente de los signos, tales como: lamer excesivamente, el pie, mojado o el suelo en un lugar que no sea los cambios menores habituales en el comportamiento, cavar los agujeros, destruir objetos y comportamiento agresivo con personas y otros animales, que, hasta entonces, tenían anorexia, náuseas, vómitos, diarrea,, postración o incluso negarse a las partes. Estos o incluso más graves estados de enfermedad que surgen de cambios anteriores, pueden ser algunos signos de que su animal está deprimido

El estado depresivo, si no se identifica, puede a largo plazo resultar ser un problema grave a nivel de comportamiento que puede requerir la intervención de varios profesionales, incluido el veterinario e incluso un entrenador de animales que puede instituir herramientas que pueden ayudar en ciertos cambios de comportamiento.

Aunque hay varios factores que pueden desencadenar estados depresivos, preste especial atención a los siguientes: pérdidas por muerte o abandono, introducción de un nuevo animal siendo de la misma especie o no, cambio de ambiente o rutina súbito, hambre, frío o sed, exposición a situaciones traumáticas.