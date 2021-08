DESCARGAR APPS, Archivos y Programas, Download!!

DESCARGAR APPS – Esta página contiene información sobre cómo descargar muchos tipos de archivos de Internet, incluidos clips de audio, documentos, archivos PDF, programas e imágenes. Las instrucciones de las siguientes secciones funcionan en todos los navegadores modernos.

¿Qué es una descarga? Download !!

Descargar es recibir datos de Internet que se van a almacenar y abrir. Descargar no debe confundirse con copiar o guardar, que manejan archivos que no están en Internet (por ejemplo, copiar archivos a otra ubicación o guardar un documento). Además, una descarga no es un upload, que quiere decir que está enviando un archivo de un ordenador a otro.

Alerta

Los archivos en Internet pueden contener virus o malware. La mejor manera de proteger su computadora es asegurarse de que un programa antivirus y anti-malware esté instalado y actualizado.

Cómo descargar Apps! usando distintos navegadores

Para iniciar una descarga desde un sitio web, primero debe hacer clic en un enlace de descarga. Un enlace generalmente se denota con texto de diferentes colores con un subrayado, pero también puede ser un icono o un botón. Si desea descargar un archivo de audio, imagen u otro medio que no tenga un enlace, vaya a nuestros ejemplos de descarga para obtener más ayuda. Después de hacer clic en un enlace de archivo, el navegador inicia la descarga o pregunta qué hacer, dependiendo del navegador que esté utilizando. A continuación se muestra información adicional sobre cómo cada navegador moderno maneja las descargas.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Microsoft Edge

Opera

Una vez finalizada la descarga, aparecerá un mensaje en la esquina inferior izquierda de la ventana del navegador.

2. Haga doble clic en la descarga para abrirla.

Mozilla Firefox

Una vez finalizada la descarga, aparecerá un mensaje en el centro de la ventana del navegador; haga clic en Guardar archivo.

2. Una vez guardada la descarga, se puede acceder a ella a través de la sección Descargas de la carpeta Biblioteca pulsando Ctrl + J

3. Haga doble clic en la descarga para abrirla.

Internet Explorer

Una vez completada la descarga, aparece un mensaje en la parte inferior de la ventana del navegador en el medio. Elija Ejecutar o Guardar para abrir el medio descargado.

2. Presione Ctrl + J para ver sus descargas.

3. Haga clic en Ejecutar para abrir cualquiera de ellos.

Microsoft Edge

Una vez completada la descarga, aparece un mensaje en la parte inferior de la ventana del navegador en el medio. Elija Abrir o Guardar para abrir el medio descargado.

2. Presione Ctrl + J para ver su carpeta de descargas.

3. Haga doble clic en la descarga para abrirla.

Opera

Al hacer clic en un enlace de descarga, se le pedirá que elija una ubicación donde se debe guardar el archivo. Seleccione una ubicación para guardar el archivo y haga clic en Guardar (Save).

2. Cuando finalice la descarga, presione Ctrl + J para abrir la carpeta Descargas.

3. En la ventana que aparece, busque su descarga y haga clic en el botón Ejecutar para abrirla.

Ejemplos de tipos de descargas populares

Aplicaciones o programas.

Controladores de hardware.

Archivos comprimidos (por ejemplo, .zip y .rar).

Archivos de audio (por ejemplo, .mp3).

Archivos de película.

Videos de Youtube.

Cuadros o imágenes.

Archivos PDF.

Documentos de procesador de textos.

Archivos de hoja de cálculo o CSV.

Archivos de texto.

Cómo descargar videojuegos.

Descargar Apps o Programas

Uno de los tipos de descargas más populares es descargar una aplicación o programa que se puede instalar en su computadora. Para los equipos con Windows, estos archivos son más a menudo .archivos exe, y para computadoras Apple, son cualquiera .dmg y .archivos de aplicaciones.

Nota

Muchos programas también se pueden incluir en un archivo comprimido. Si el archivo o enlace de descarga termina con .arj, .zip .tar o .tgz, consulte la siguiente sección para ver cómo descargar y extraer archivos comprimidos.

A continuación se muestra un ejemplo de archivo ejecutable para ejecutar en su computadora con Windows. Este archivo ejecutable muestra el mensaje “Felicitaciones por haber descargado con éxito un archivo de programa ejecutable desde el sitio web de Computer Hope.”

Descargar download-example.exe

Controladores de hardware o Hardware driver

Hoy en día, la mayoría de los controladores están incluidos en un archivo comprimido: (consulte la siguiente sección a continuación) o (see next section below) están contenidos en un archivo ejecutable autoextraíble.

TIP

Si tiene problemas para averiguar cómo instalar los controladores que ha descargado, busque un archivo readme con esta información.

Archivos comprimidos (p. ej.,.zip y .rar)

Las técnicas de compresión reducen el tamaño de los archivos o empaquetan varios archivos juntos. Los archivos comprimidos pueden terminar con un .7z, .arj, .rar, .tgz, or .extensión de archivo zip. Después de que se han descargado, estos archivos deben ser descomprimidos antes de que puedan ejecutarse o ser vistos.

Archivos de audio (por ejemplo,. mp3) o Audio files (e.g., .mp3)

Descargar un archivo de audio (por ejemplo, un MP3) desde un enlace es como descargar cualquier otro archivo básico de Internet. Para las páginas web que utilizan streaming de audio o audio incrustado, se deben utilizar el botón de descarga o download, es muy simple.

Videos de YouTube

Los pasos para descargar un video de YouTube o su audio se encuentran en páginas online desde donde puedes descargar los videos Youtube de distintas calidades y gratis, no hace más que seguir los pasos que indican y el video se descargará en tu Pc

Archivos de película

Descargar un archivo de película (por ejemplo, un MP4) desde un enlace es similar a todas las otras descargas de archivos. Sin embargo, también puede hacer clic con el botón derecho en el enlace y elegir Guardar enlace como, Guardar destino como o la opción Guardar contenido vinculado como.

Si una película incrustada tiene una flecha apuntando hacia abajo junto a los controles de audio, utilice ese enlace para descargar la película. Otros servicios de transmisión de películas que no tienen un enlace de descarga pueden requerir software adicional para capturar el video. El siguiente enlace tiene más instrucciones.

haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Guardar enlace como, Guardar destino como o Guardar contenido vinculado como.

Fotos o imágenes

Cualquier foto o imagen en Internet se puede guardar en su computadora (descargas). Como ejemplo, los siguientes pasos le guiarán a través de cómo descargar el logotipo de PYSN.

Haga clic derecho en la imagen.

En el menú desplegable que aparece, seleccione Guardar imagen o Guardar imagen como.

Elija la ubicación en la computadora u otra unidad, como una unidad USB, donde desea guardar la imagen.

TIP

Una vez que se guarda una imagen, puede abrirla con un editor de imágenes u otro programa que admita el formato de archivo de la imagen.

You can also choose to copy the image and then paste it into any document or graphics program.

PDF

Un archivo PDF se puede descargar como la mayoría de los programas. Al seleccionar un enlace de descarga a un archivo PDF, la mayoría de los navegadores abren el contenido del PDF en la ventana del navegador en lugar de descargar el archivo. A continuación se muestran los pasos sobre cómo descargar un PDF a su computadora en lugar de solo verlo.

Haga clic con el botón derecho en cualquier enlace que abra un PDF. Haga clic en la opción Guardar enlace como, Guardar destino como o Guardar contenido vinculado como. Elija dónde desea guardar el archivo PDF.

Puede seguir los pasos anteriores con cualquier archivo PDF.

Word o documento de texto

Un documento, como los que se encuentran en Microsoft Word, también se puede descargar haciendo clic en cualquier enlace que apunte al archivo. Para ver el proceso en acción, haga clic en cualquier enlace de Word de su computadora.

TIP

Si el navegador abre el documento o el enlace no funciona, también puede hacer clic con el botón derecho en la imagen y elegir Guardar enlace como, Guardar destino como o Guardar contenido vinculado como.

Hoja de cálculo o archivos CSV

Una hoja de cálculo se puede descargar haciendo clic en cualquier enlace que apunte al archivo de hoja de cálculo (.xls, xlsx). en archivo xls creado en Microsoft Excel en su ordenador.

TIP

Si el navegador abre la hoja de cálculo o el enlace no funciona, también puede hacer clic con el botón derecho en el enlace y elegir Guardar enlace como, Guardar destino como o Guardar contenido vinculado como.

NOTA

Muchos sitios web que toman información de una base de datos no guardan los datos como a .xls, .xlsx, u otro formato de archivo de hoja de cálculo. En su lugar, los archivos se guardan como un archivo CSV (valor separado por comas). Estos archivos también se pueden descargar de la misma manera y luego importarse a un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel o Google Sheets.

Archivos de texto

De forma predeterminada, cualquier enlace que apunte a un archivo de texto se abre en el navegador. Para guardar un archivo de texto en su computadora para editarlo en un editor de texto, haga clic con el botón secundario en el enlace y elija Guardar enlace como, Guardar destino como o Guardar contenido vinculado como.

Ahora que ya conoces como Descargar Apps, puedes aplicar y compartir esta información.