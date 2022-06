DESCARGAR ANTIVIRUS GRATIS > APRENDE CÓMO en PC

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: Avast, una de las compañías de antivirus más antiguas, ha estado protegiendo a las personas desde 1988 y cuenta con la confianza de más de 400 millones de usuarios en todo el mundo. Avast obtuvo la codiciada designación Editors ‘ Choice de PCMag en 2021.

01-icon-Essential-protectionprotección esencial: Avast Free Antivirus siempre ocupa un lugar extremadamente alto por su motor de protección antivirus central y sus herramientas de eliminación de malware. AV-Comparatives, el laboratorio de pruebas de antivirus más importante, nombró a Avast Producto del Año en 2018 y Producto Mejor Calificado en 2019 y 2020, además de otorgar premios a Avast por Protección en el Mundo Real y Protección Avanzada contra Amenazas. Avast sigue siendo compatible con Windows 7, a pesar de que Microsoft ha dejado de actualizar ese sistema operativo.

02-icon-FeaturesFeatures: Avast ofrece una interfaz fácil de usar, un navegador web seguro, un escáner de seguridad de red y más, y tiene una amplia gama de funciones adicionales útiles. Lifewire elogia su Modo No Molestar, que bloquea las ventanas emergentes mientras ve películas o juega. Lifewire también destaca el Escudo de comportamiento, que vigila sus aplicaciones para asegurarse de que no comiencen a actuar de manera extraña, un signo potencial de una infección de malware.

03-icono-Segunda-opiniónnecesitas una segunda opinión? TechRadar señala que «Avast tiene un montón de poder protector y un montón de extras, y hace un buen trabajo para mantenerlo seguro», con resultados de protección del 99,7% y 100% en varias pruebas.

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: AVG, uno de los pioneros del software antivirus gratuito para Windows, ha ganado constantemente premios de AV-Comparatives durante la última década, incluido el producto mejor calificado en su prueba más reciente.

01-icon-Essential-protectionprotección esencial: PCMag elogia a AVG AntiVirus FREE por lograr puntajes sólidos en una variedad de pruebas independientes y por su excelente protección contra el phishing. El escáner de virus a pedido de AVG busca malware oculto, que incluye virus y otro software malicioso furtivo, como spyware y ransomware. AVG AntiVirus FREE es simplemente una de las mejores herramientas gratuitas de eliminación de malware disponibles.

AVG analiza en busca de URL maliciosas, complementos de navegador no deseados y problemas de rendimiento de la PC. AVG protege contra las amenazas de día cero al evitar que se abran archivos desconocidos (y potencialmente peligrosos) y, a continuación, enviarlos al equipo de Laboratorios de amenazas de AVG para un análisis más profundo. Si se descubre que son maliciosos, se crea una cura y se envía a usted y a toda la comunidad de AVG.

Vale la pena señalar que AVG continúa proporcionando el mejor software antivirus para Windows 7, a pesar de que Microsoft ya no es compatible con ese sistema operativo anterior.

02-icono-característicascaracterísticas: AVG AntiVirus FREE ofrece varias funciones adicionales, incluida una trituradora de archivos gratuita para eliminar de forma segura los archivos confidenciales y evitar que sus datos personales queden expuestos. PCMag señala que, aunque AVG escanea en busca de archivos basura y desorden que ralentizan su dispositivo, necesitará AVG TuneUp para solucionar esos problemas.

03-icono-Segunda-opiniónnecesitas una segunda opinión? En su revisión del mejor software antivirus gratuito para PC, Mashable señala que AVG AntiVirus FREE tiene la protección antivirus y la detección de malware más precisas, y dice: «AVG AntiVirus FREE es casi impecable con su capacidad para detectar virus y malware. Es poco probable que algo esté pasando por esto.”

Avira Antivirus

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: Avira lleva mucho tiempo creando aplicaciones antivirus, la primera de las cuales data de 1986.

01-icon-Essential-protectionprotección esencial: Si bien PCMag otorgó a Avira Antivirus una puntuación sólida en su prueba de bloqueo de malware, también encontraron que el escaneo a pedido era lento y advirtieron que su «protección en tiempo real omitió algunos EXEs de malware e identificó algunos programas válidos como malware.”

02-icon-FeaturesFeatures: Tom’s Guide señala que «muchas de las funciones adicionales de Avira son realmente software de prueba», lo que significa que se le pedirá que pague por ellas después de un breve período de prueba. Además, hay un » gran impacto en el rendimiento del sistema.”

03-icono-Segunda-opinión ¿Necesita una segunda opinión? SafetyDetectives dice que «el plan gratuito de Avira ofrece el mismo potente motor antivirus que la versión premium… El mayor inconveniente es que no tiene acceso a la atención al cliente por correo electrónico o por teléfono, solo a la página de preguntas frecuentes.”

Bitdefender Antivirus Free Edition

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: Bitdefender protege millones de dispositivos en todo el mundo y es reconocido constantemente por laboratorios de pruebas independientes como el Independent IT-Security Institute.

01-icon-Essential-protectionprotección esencial: TechRadar elogia los «mecanismos de escaneo limpios, ligeros y bien construidos de Bitdefender, que son casi universalmente más rápidos que el promedio de la industria, y las definiciones de virus inigualables.»Pero también señalan que el producto no ofrece muchas opciones de personalización y tiene «algunos defectos en su manejo de las amenazas de día cero.”

02-icon-FeaturesFeatures: PCMag dice que » Bitdefender Antivirus Free Edition incluye los componentes principales de lucha contra el malware de la edición comercial de Bitdefender, pero sin la gran colección de características de seguridad adicionales y sin algunas capas avanzadas de protección contra malware. CNET señala que «Bitdefender Antivirus Free está refrescantemente libre de las funciones y herramientas’ adicionales ‘ que hacen que algunas aplicaciones sean difíciles de manejar y confusas.”

03-icono-Segunda-opiniónnecesitas una segunda opinión? DigitalTrends menciona que «la aplicación no presenta configuraciones de ningún tipo», mientras que TechNadu agrega que a Bitfender le «faltan extras» pero «es bueno para aquellos que tienen computadoras de nivel de entrada.”

Kaspersky Security Cloud Free

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: La empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky se ha enfrentado a acusaciones de conexiones inapropiadas con el Kremlin, lo que ha llevado a Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos a prohibir el uso de productos Kaspersky en agencias gubernamentales. Sin embargo, las acusaciones no son concluyentes, y Kaspersky es consistentemente un producto antivirus de primera categoría.

01-icon-Essential-protectionprotección esencial: Kaspersky Free ha obtenido excelentes calificaciones en laboratorios de pruebas independientes, incluidas buenas puntuaciones en las pruebas de bloqueo de malware y ransomware de PCMag, así como en su prueba de phishing.

02-icon-FeaturesFeatures: Según SafetyDetectives, «el antivirus gratuito de Kaspersky proporciona una buena protección contra malware en tiempo real, pero sus características adicionales son muy limitadas.”

03-icono-Segunda-opinión ¿Necesita una segunda opinión? TechRadar dice que Kaspersky es «uno de los mejores y más precisos motores antivirus», pero «no tiene los extras para igualar a algunos de la competencia.”

Microsoft Windows Defender

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: Windows Defender es el antivirus gratuito integrado de Microsoft para Windows 10. Si esta aplicación ya está en su PC, es posible que se pregunte por qué debería molestarse con una solución antivirus gratuita de terceros. La respuesta corta es que muchos expertos dicen que Windows Defender simplemente no es tan bueno como los mejores programas antivirus gratuitos.

01-icon-Essential-protectionprotección esencial: Si bien Windows Defender tradicionalmente se clasificaba por debajo del software antivirus de terceros, ahora ha mejorado lo suficiente como para reclamar el puesto número siete en la lista anual de los diez mejores de PCMag. Sus capacidades de detección de malware han mejorado y se desempeñó bien en las pruebas prácticas. Aún así, PCMag le da una revisión bastante tibia:

Windows Defender está mejorando, pero aún así no debe confiar en las herramientas de seguridad de Windows 10 como su único medio de protección. Muchas aplicaciones gratuitas de terceros son más efectivas para mantenerte seguro. – Neil J. Rubenking, la Mejor Protección Antivirus Gratuita de PCMag para 2021

02-icono-característicascaracterísticas: Windows Defender aún se queda atrás en la protección contra phishing y el bloqueo de URL maliciosas, y no puede competir con las funciones de seguridad adicionales incluidas en la mayoría del software de seguridad gratuito de terceros.

03-icono-Segunda-opiniónnecesitas una segunda opinión? La guía de Tom dice que Windows Defender ofrece «muy buena protección contra malware», pero carece de» escaneos fáciles de programar, una buena cantidad de beneficios adicionales, muchas opciones de personalización y una carga de sistema súper ligera», que puede encontrar con muchas de las mejores opciones de antivirus gratuitas para Windows 10.

Nota para usuarios de Windows 7: el antivirus integrado de Microsoft para Windows 7 es Microsoft Security Essentials. La compañía continuará brindando soporte al software antivirus por el momento, pero su soporte general para Windows 7 ha finalizado y le recomiendan que actualice a Windows 10. Si mantiene Windows 7, es más importante que nunca proteger su sistema con un software antivirus de terceros sólido.

Sophos Home Free

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: Sophos Home Free ofrece gran parte de la misma protección que los productos empresariales de Sophos, incluida la gestión de seguridad remota para hasta tres PC o Mac. Eso significa que también puede instalar el software antivirus gratuito en la computadora de un miembro de la familia menos experto en tecnología y administrar de forma remota su seguridad para ellos.

01-icon-Essential-protectionprotección esencial: PCMag informa que Sophos obtuvo excelentes puntuaciones en sus pruebas prácticas y una excelente protección contra sitios web maliciosos. Pero a diferencia de los otros jugadores importantes de esta lista, Sophos tiene pocos resultados de pruebas de laboratorio independientes que demuestren su eficacia. Sophos también recibió una puntuación de protección contra phishing deficiente de PCMag.

02-icon-FeaturesFeatures: Si bien la herramienta de administración de seguridad remota es una característica única en un programa antivirus gratuito, Cloudwards advierte que «la conclusión es que Sophos Home Free carece de demasiadas funciones para que valga la pena.”

03-icono-Segunda-opiniónnecesitas una segunda opinión? Según TechRadar, » Sophos Home Free es un producto interesante, más simple que la mayoría de los competidores y con una práctica administración central de toda la seguridad de su dispositivo. Sin embargo, es extremadamente corto en características, y también nos gustaría ver más cobertura de los laboratorios de pruebas.”

Opciones adicionales

Si bien los otros programas antivirus gratuitos populares no ocuparon los primeros lugares este año, es posible que se pregunte cómo les fue a algunos de estos otros programas en las revisiones de expertos. Así que aquí hay algunos productos antivirus más a considerar:

Adaware Antivirus Free

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: Adaware Antivirus Free proviene de Adaware, anteriormente conocido como Lavasoft.

01-icon-Essential-protectionprotección esencial: Adaware Antivirus Free ha recibido puntuaciones mixtas en pruebas independientes anteriores, y PCMag advierte que Adaware no tiene puntuaciones de pruebas recientes que mostrar. Además, su producto recibió puntajes bajos en las pruebas prácticas de PCMag y no brinda protección contra URL maliciosas o fraudulentas.

«Si va a reemplazar el antivirus integrado en Windows con una solución gratuita de terceros, desea una que supere la protección integrada del sistema operativo. Desafortunadamente, Adaware Antivirus Free no cumple con ese estándar», dice PCMag.

02-icono-característicascaracterísticas: El antivirus gratuito de Adaware carece de las características que se encuentran en otros productos gratuitos, incluida la edición anterior de la compañía. TechRadar agrega que «la mayoría de las funciones son muy básicas.”

03-icono-Segunda-opiniónnecesitas una segunda opinión? AntivirusReview dice: «si está buscando el mejor software antivirus posible, entonces estará mejor con un producto diferente. No estamos diciendo que Adaware no tenga valor, ni mucho menos. Aún así, objetivamente, no es tan fuerte en las pruebas de laboratorio como nos gustaría. Y para un antivirus, la protección siempre debe ser la preocupación número 1.”

Check Point ZoneAlarm Free Antivirus+

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: Check Point ZoneAlarm es un combo gratuito de antivirus y firewall que licencia su motor antivirus del gigante de la seguridad Kaspersky.

01-icon-Essential-protectionprotección esencial: La combinación de una sólida prevención antivirus con un firewall puede ser lo suficientemente buena para la informática básica. Pero TechRadar lamenta la falta de protección integral contra amenazas, y señala que a ZoneAlarm le falta «monitoreo web y de correo electrónico, escaneo de archivos de red y protección en la nube en tiempo real para mantenerlo a salvo de las últimas amenazas. Estas no son restricciones que hayamos visto a menudo en otras aplicaciones antivirus gratuitas.”

02-icon-FeaturesFeatures: Desafortunadamente, a esta solución de ciberseguridad gratuita le faltan muchas características que esperaría ver, como seguridad basada en la web, protección contra sitios web maliciosos y protección de datos personales. «Carece de algunas funciones antivirus [y] algunas de sus funciones adicionales no funcionan», dice PCMag.

03-icono-Segunda-opiniónnecesitas una segunda opinión? Cloudwards comenta que «la protección que recibe en el nivel gratuito es sólida y confiable», pero «las mejores características están bloqueadas detrás de los niveles pagos. Cloudwards también señala que ZoneAlarm se está volviendo obsoleto y «ahora podría usar mal una actualización de su interfaz, así como una nueva ronda de pruebas de seguridad.”

Qihoo 360 Total Security

Descargar Antivirus Gratis

Descargar Antivirus Gratis: Qihoo es una empresa china conocida por su software antivirus, navegador web y tienda de aplicaciones móviles.

01-icon-Essential-protection Protección esencial: Qihoo solía usar el mismo antivirus central que Bitdefender y Avira, pero ya no lo hace. Lamentablemente, su protección contra malware ha sufrido por ello. PCMag informó puntuaciones bajas en sus pruebas de bloqueo de URL maliciosas, ransomware y antimalware, y calificó el rendimiento antiphishing de Qihoo de «terrible», calificándolo de «falla de protección contra phishing».»También señalan que Qihoo no ha sido revisado por los principales laboratorios de pruebas de antivirus independientes en años, lo que debería levantar sus cejas.

02-icono-Características Características: Qihoo viene con un impresionante conjunto de funciones adicionales, que incluyen utilidades de limpieza y ajuste, un bloqueador de anuncios y más.

03-icono-Segunda-opinión ¿Necesita una segunda opinión? TechRadar dice: «Hay muchas funciones que se ofrecen, pero la mayoría están por debajo de la par, y 360 Total Security no es lo suficientemente precisa como para ser su única aplicación antivirus.”