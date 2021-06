“Mientras la ONPE dio por concluido el conteo de votos de la segunda vuelta electoral con el resultado a favor de Pedro Castillo 50.125 %, mientras Keiko Fujimori obtuvo 49.875, habiendo una diferencia de 44,058 votos. LA VERDAD ES OTRA: AUN QUEDA POR DEFINIRSE EN EL JNE UN PROMEDIO DE 300 MIL VOTOS”.

Esto no queda ahí, el fundador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, convoca para este sábado 19 junio a una gran marcha nacional a fin de “hacer respetar la voluntad popular”, la movilización se llevará a cabo en la Plaza San Martín desde las 3 pm, EL GOLPE FUJIMORISTA NO PASARÁ, escribió en su cuenta de twitter. LOS TRAFEROS EN MESA SABEN QUE SE LES PUEDE ESCAPAR EL PODER DE LAS MANOS, POR ESO EL PATALEO Y LA GRITA EN LAS CALLES.

Por otro lado, un grupo de políticos impresentables, empresarios y medios de comunicación SE DIRIGEN a PEDRO CASTILLO COMO PRESIDENTE ELECTO, INDUCEN AL ERROR, CUANDO NO HAY PRONUNCIAMIENTO OFICIAL Y CUANDO FALTA MÁS DE MIL PEDIDOS DE NULIDAD DE MESAS DE SUFRAGIO POR EL JNE. ¿Se miente, cuando se oculta que el JNE, ya no tiene nada que resolver. Solo hay que esperar a que el JNE resuelva las solicitudes de nulidad. Hay un promedio de mil pedidos, quiere decir que no hay un estimado exacto de votos, habría un promedio de 200 a 300 mil votos pendientes de validar?

No nos debe sorprender que Pedro Castillo, ya se autoproclame presidente electo del Perú, sin que exista un pronunciamiento oficial del JNE, tal como lo exige la ley. Por eso en un comunicado el máximo ente electoral pone el parche, sin mencionar a “lapicito”, le jala las orejas, indicando “que proclamarán los resultados de los comicios presidenciales después de resolver todas las apelaciones sobre las actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a esa instancia”.

“El JNE como organismo constitucional autónomo procede con respeto a la normatividad electoral vigente y al debido proceso, de tal forma que los resultados de los comicios sean fiel reflejos de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, además su presidente Jorge Salas Arenas, señala que el ente a su cargo obra con imparcialidad y transparencia cumpliendo los parámetros constitucionales y legales”.

Si analizamos fríamente los resultados del proceso electoral, como se han tejido, con enormes indicios de fraude en mesa y el “cerrón de denuncias”, matemáticamente es imposible que se puedan revertir los resultados más aun contando con la complicidad de “Los cuatro mosqueteros del JNE”, no darán pase a las “falsificaciones de firmas de miembros de mesa”, “actas con fallecidos”, “miembros de mesas con menores de edad”, “suplantaciones”, etc. y todo a vista y paciencia de la ONPE.

Acaso las evidencias de la maquinaria tramposa de Perú Libre no son enormes? Que el “fraude en mesa” fue coordinada por una organización criminal? ¿El video de adoctrinamiento de personeros de Perú Libre no los delata? ¿Las declaraciones de “Husaín”, Quiroga Vargas en el programa de Milagros Leyva, no es una evidencia de la estrategia dolosa de Cerrón y cia?

Esto tiene para largo, por más que Fuerza popular tenga la razón y un buen equipo de asesores y expertos en procesos electorales que la están peleando en el JNE hasta el último voto, cuando este organismo no asegura imparcialidad, más aun cuando las Constitución prevé que el JNE debe funcionar con cinco miembros, no establece por ninguna parte que actué en con tres o cuatro miembros. Por lo tanto, el voto decisorio, el voto de privilegio que tiene el presidente del JNE, no tiene asidero constitucional.

Es INACEPTABLE TODA RESOLUCIÓN DE ESTE ORGANISMO, eso entraña una posible nulidad de los actos y decisiones tomadas durante todo el proceso electoral. Que nos esta diciendo Jorge Salas Arenas cuando viola el Art.179 de la Constitución, que señala “LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES ES UN PLENO DE CINCO MIEMBROS”? Por eso, no creo en este JNE, tampoco creo que se reviertan los resultados. Esto es una vergüenza, una burla al país.