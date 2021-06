LA IZQUIERDA RADICAL NO TIENE SENSATEZ: LLEGAN AL PODER SIN PEDIR A GRITOS INCLUSIÓN Y QUE EL ESTADO BUROCRÁTICO E INEFICIENTE LO EXCLUYE. HOY, ES “SENDERO LUMINOSO” LA VESÁNICA BANDA TERRORISTA, LA QUE APARECE EN LA ESCENA CON LA GRITA “NO MÁS POBRES EN UN PAIS RICO”? ¿QUE PUEDE ESPERAR EL PERÚ?

La actual crisis política y tensión social que sacude el país por la incertidumbre post elecciones y la postergación a la proclamación del ganador al presidente de Bicentenario, podría desencadenar un espiral de violencia incontrolable; tal como lo afirmó en Cuarto Poder, el Dr. ANIBAL TORRES, asesor legal de Pedro Castillo, SI NO PONEN A PEDRO CASTILLO, CORRERA “RIO DE SANGRE”. TREMENDA AMENAZA, QUE AZUZA LA VIOLENCIA, “EL GOLPE DE LAS MASAS” Y NADIE DICE NADA. Si esto sigue así ESTA SEMANA, y no se define al próximo presidente, considero que podría gestarse una guerra civil y subsecuentemente un golpe de estado.

Seguro que algunos despistados no habían imaginado que atreves de los años, la obra de Hernando de Soto “El Otro Sendero: la revolución informal”, estuviese en boga a nivel nacional cambiando su contenido y dividiendo al país. Ya no es la revolución informal, es formal y ganó las elecciones con la “careta” de Perú Libre, con “trafa en mesa”, en complicidad de un espurio JNJ-parida por un golpe de Estado-, con el cuestionado JNE, con un presidente comunista y defensor de “terrucos”, ONPE; Reniec- manipulan con puertas giratorias operadas por Piero Corvetto-, en comparsa las bandas teledirigidas de Movadef, hueveras, rojetes, morados y prensa corrompida.

Que a criterio de Washington y LOS APAÑADORES OBSERVADORES DE LA OEA QUE TIRARON TRAGO EN LA CASA DE MIEMBRO DEL JNE RODRIGUEZ VELEZ UN DIA ANTES DE LA 2DA VUELTA, con el apoyo de algunos metiches líderes de izquierda de América Latina pro-chavistas, dicen que no hay dolo. Prefieren mirar el árbol y no el bosque. Actúan sin altura y apuran la bendición de un proceso electoral impresentable- con alteración de votos, actas con firmas falsas y otras irregularidades- al que, califican “modelo democrático”. Sin sopesar la VALIENTE RENUNCIA DEL DR. LUIS ARCE- por no querer ser cómplice- ADVIERTE IRREGULARIDADES ORQUESTADAS UNA CLARA POSICION POLITICA A FAVOR DEL “LAPICITO”.

Este grupete de hienas A UN PASO DE LLEGAR AL PODER con el voto popular, sin cruzar un río de sangre, con estrategias dolosas y su “mamarracho ideario o plan de gobierno”, para no irse nunca. Esa jauría no quiere libertad de prensa (yo sería uno de los primeros en ser fusilado por no comulgar con la dictadura comunista). Esa banda de “terrucos” vestidos de “ovejas” que odian la propiedad privada, que quiere estatizar todo; que amenaza el orden constitucional; quieren cambio de Constitución para estatizar todo lo que les venga en gana. Hoy, como camaleones cambian de color, los senderistas pasaron a ser el Movadef, y demás satélites.

Sendero Luminoso, por estrategia cambian de nombre, pero su ideología llena de odio, sangre y frustración se mantiene; por eso se infiltraron en cuanta organización social hubo y hay. Lamentablemente, lo que menos hay, es conocimiento de historia, algunos idiotas creen en “Pedro Castillo”, que la “hoz y el martillo” no existe; sino es el lápiz. Que el sombrero es real y no maquillaje de un “rondero”. Que el “prosor” con sus poses humildes y “orador de plazuela” me recuerdan al sanguinario Pol Pot, el camboyano, que al pretender (como este) que todos sean iguales en la miseria y que todos sean iguales en la pobreza, resolvió a enviar a todos a volverse agricultores ¿similitudes o certezas?

Que la admirada “revolución” chavista, a lo que este “prosor” (con siete años de licencia sindical y cuya cultura económica es menos que raquítica) pregona; empezó justamente por cambiar la Constitución. Y como el “caballo de Troya” de Perú Libre, INFILTRÓ A SENDERO LUMINOSO en el Congreso de la Republica, cuatro terroristas como congresistas electos, cuyo mensaje es el mismo que del Movadef. Y claro, como las agrupaciones políticas de hoy y sus militantes tienen una raquítica formación ideológica lo único que los distingue es el logo de la agrupación, PORQUE SON UNOS CAMALEONES CAMBIAN DE COLOR Y SE SUBEN AL CARRO DE TODOS LOS GOBIERNOS.

Queda claro, “La segunda vuelta es una confrontación entre la democracia y la dictadura, la libertad y la imposición, entre la propiedad privada y la expropiación. La tesis de que el poder se conquista por las armas y se mantiene por la dictadura; frente a que la república supone una alternancia del poder. Entre el estatismo y el respeto a la inversión privada, entre la posibilidad de elegir en el mercado, o simplemente acatar lo que el estado le pueda ofrecer. Y lo peor: Que solo el estado puede decir que es lo que conviene a uno, o no”. Allá los idiotas que creen en su mensaje de tranquilidad al pueblo y los mercados. ENGATUZA PARA QUE DE UNA VEZ LO PROCLAMEN Y DESPUES… SACARÁ LA HOZ Y EL MARTILLO.

Para todos aquellos que le hacen juego al inefable presidente del Jurado Nacional de Elecciones, les paso la carta abierta del Dr. Miguel Pino Ponce, como un llamado a la conciencia después de haberlo conocido y compartido años trabajando a su lado, ahora que el Perú está en sus manos.

CARTA ABIERTA AL DR. JORGE LUIS SALAS ARENAS

Jorge:

Cuando nos conocimos, fue debido a que llegue a hacer prácticas a tu estudio por recomendación de un amigo en común. Un Secretario de juzgado: Homero Montes Muñiz. Adscrito al VI Juzgado Civil de Arequipa, cuyo Juez fue el Dr. Arturo Chocano Polanco (quien a los años, le quitaría la nacionalidad a Baruch Ivcher). Eras un joven y dinámico abogado, dedicado al derecho penal. Salías de las canteras de comunistas de la FUCAR (La federación estudiantil de la Católica) fuiste uno de los capitostes de ese nido de comunistas. Pero siempre tuvimos un recíproco respeto a nuestras concepciones ideológicas, pero Jorge; se te salía por los poros la defensa a los terrucos ¿No es cierto acaso que los defendías, y es célebre la vez que cuando en uno de los tantos procesos seguidos al sanguinario Campos Miranda, le dijiste: Hoy te leen la sentencia, encomiéndate en quien creas; y él te dijo: Solo creo en las masas. Yo estuve allí. Como cuando gentil (pero obligantemente) me invitaste a visitar a los terrucos del penal de Socabaya, y que ellos dominaban su pabellón, a tal extremo que no se permitía el ingreso de nadie que ellos no lo aprobaran. Es que tú sabías que ellos, habían atentado con sus cobardes dinamitas, el Hotel de mi papá y buscado eliminarme; pero aún así me decías que seguro esos actos “eran cuestión política, y no personal”. Tuvimos que dar el santo y seña para ingresar, y allí era un mundo aparte: Es más, al recibirnos los terrucos, nos leyeron todo un programa que se debía de cumplir. ¿Te acuerdas que al salir de ese nido de tarántulas, nos despidieron con el cántico de “no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós”? El jijipipi jai de Pepe Vásquez.

Tu ideología, ya no tan roja bombero, sino de pronto rosadita; se notaba en cada caso que llevabas (o que llevábamos) pero siempre estabas vinculado al rojerío. Por eso, cuando yo me gradué, y vine a Puno a ejercer mi profesión; supe que habías ingresado al Poder Judicial. Me sorprendió, porque al igual que yo, eras muy disciplente para ocupar cargos en el “estado-democrático-burgués”. Yo más bien lo califico como el “estado burocrático-redistributivo-mercantilista”. Pero en esos años, mi cultura económica era la misma que hoy tiene Pedro. Ya me noticiaron cuando te ascendieron dentro de la jerarquía judicial. Se notaba por todos los lados la influencia del “camarada pajarito” el otro cajamarquino Duberlì Rodríguez, cuyo rojerío llegaba a tal extremo de pedir “amnistía” para los terrucos, pero a su vez actuar como “juez sin rostro”.

Jamás te pedí favor judicial alguno (además no me lo hubieras hecho), y tampoco te visite en las alfombradas oficinas de tu vocalía superior o suprema. No fuí ni para la foto. No me interesa la sensualidad del poder y menos su hipocresía con la cual sus precarios habitantes disimulan su rojerío: Viven a costa del Estado.

Aunque hubo un magistrado supremo que se los canto de frente: Villa Stein. Seguro estoy que tú, y tus amigos caviares no lo miran bien que digamos ¿verdad? Bueno, pero el hecho es que, declarando que solo hubo “conflicto armado” y no terrorismo, y habiendo defendido a terrucos convictos y confesos; teniendo un hermano vinculado a Vizcarrra; el principio básico de un magistrado, que debe ser la imparcialidad esta hecho trizas con tu presencia en el JNE. Por eso a Verónica Mendoza, le perdonaste todas sus mentiras, por eso lo salvaste a Vizcarra. Por eso, y cuando se trate de resolver algo a favor de Keiko, sabemos de memoria que el tuyo será un voto ideológico.

Por eso te digo vete Jorge, renuncia a ese cargo; no sigas haciendo pasto de todos los fuegos a la imagen de imparcialidad que debe dar el JNE con tu presencia. Quiero seguir teniendo la imagen tuya de cuando éramos jóvenes. Jorge, recuerda que a un hombre se le juzga por el perigeo, y no por el apogeo.

Sinceramente,

Dr. Miguel Pino.