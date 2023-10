DERECHA culpa a SEDAPAL que INVASIONES no tengan AGUA

4 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La ignorancia es atrevida, pero peor es la ceguera y el cojudeo. Que tanto apuro en querer privatizar Sedapal?

Según los privatizadores el 45% de los territorios que hoy se ocupan en Lima, de Pucusana a Ancón, son invasiones. Para que ellos soliciten el servicio de agua potable deben tener su constancia de posesión del terreno, que se logra luego de diez años de tenencia pacífica y permanente de los terrenos. Tras la solicitud, Sedapal demora diez años más, en promedio, en entregarle el agua al ciudadano; y en provincias es peor. Preguntan ¿Por qué debemos condenar al 45% de los limeños a esperar más de 20 años para tener agua?.

2. Uno de los argumentos para privatizar la Compañía Peruana de Teléfonos fue la espera de 2 o tres años para lograr una línea telefónica, esperar más de 20 años para tener agua es un argumento poderoso para privatizar Sedapal . Naturalmente se puede iniciar con las APP!!!

3. Se han puesto a pensar que aquí también hay de fondo un problema como el tráfico de tierras? Tampoco hay que favorecerlas ni alentarlas. Que venga un traficante que “venda” terrenos que no son suyos y Sedapal va corriendo a ponerles agua. Eso sería favorecer al delito perjudicando a los verdaderos propietarios. Además, eso es una parte pequeña, las grandes invasiones fueron a terrenos sin dueño o terrenos del Estado.

4. Olvidan la planificación, todo Lima estuvo planificada y contra todo sentido se favoreció las invasiones. Ahora con el argumento de la privatización se quiere premiar a los invasores y a las mafias que se han apropiado de los terrenos del Estado.

5. Con la privatización de Sedapal no se soluciona, el problema. La gran mayoría de esas invasiones son tráfico de tierras que afecta a propietarios legítimamente registrados en Registros Públicos. Un certificado de posesión emitido por una municipalidad no tiene más valor de un título de propiedad.

6. Para la Sunarp el título más antiguo es el verdadero propietario. Alguien puede creer que la empresa que compre Sedapal al toque va a solucionar el tema del agua? No jodan, no engañen a la gente, no podrán hacer nada mientras no se solucione el problema de titularidad y puede demorar muchos años.

7. Para una solución INTEGRAL del problema del agua en INVASIONES, EL ESTADO tiene que EXPROPIAR a los legítimos propietarios (y pagarles Justo precio) y así entregar TÍTULOS DE PROPIEDAD a los invasores. Recién Ahí tendrán agua, desagüe y luz y serán sujetos de crédito. Se acabó el problema. Los invasores se convertirían en legítimos propietarios sin tener que esperar años.

8. Esto no lo sabe la ministra Perez De Cuellar, sus asesores no le aconsejan que tome en cuenta esta idea: expropiar a propietarios de invasiones ya establecidas hace años para entregar títulos de propiedad y solucionar no solo el tema del agua? Se conviertan en sujetos de crédito y se les abren las puertas a la formalidad.

Ya pues, digan la verdad, quieren levantarse un billetón con la privatización de Sedapal.