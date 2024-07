By

14 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Admiten Errores del VAR en partido Brasil vs Colombia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) admitió un error del sistema de videoarbitraje (VAR). Este sistema no sancionó un penal a favor de Brasil en el partido contra Colombia por la Copa América 2024. La jugada polémica fue en el minuto 42, cuando Daniel Muñoz, delantero colombiano, derribó a Vinícius Júnior, delantero brasileño, dentro del área.

El VAR, liderado por Mauro Vigliano, se activó para revisar la jugada. Sin embargo, la decisión de no otorgar el penal fue confirmada de manera incorrecta. La Conmebol reconoció que el análisis del VAR fue erróneo al no identificar que el defensor no tocó el balón antes de cometer el contacto con Vinícius.

Puntos Clave sobre Errores del VAR en partido Brasil vs Colombia

La Conmebol admitió el error del VAR al no señalar un penal de Colombia sobre Vinícius Jr.

El VAR confirmó incorrectamente la decisión original del árbitro de no otorgar el penal a favor de Brasil.

El entrenador brasileño Dorival Júnior criticó duramente la resolución del VAR, que perjudicó a su equipo.

La decisión del VAR tuvo un impacto significativo en el desarrollo y resultado del partido.

La amonestación a Vinícius Júnior por acumulación de tarjetas lo dejó fuera del siguiente partido.

Conmebol admite error del VAR en jugada polémica

El uso del VAR (Video Assistant Referee) ha vuelto a generar debate. Esto sucedió en el partido entre Brasil y Colombia en la Copa América 2021. La Conmebol admitió que el VAR falló al no revisar una jugada clave.

Incidente involucrado: Falta sobre Vinícius Júnior no sancionada

El incidente fue cuando Daniel Muñoz, de Colombia, derribó a Vinícius Júnior, delantero de Brasil, dentro del área. El árbitro, Jesús Valenzuela, no vio la acción como una infracción. Así, el juego continuó sin penal a favor de Brasil.

Detalles de la jugada: Muñoz derriba a Vinícius en el área

En la jugada, Muñoz impidió la internada de Vinícius Júnior en el área de Colombia. El contacto fue «imprudente», según la Conmebol. Pero el VAR no intervino para que el árbitro revisara la acción y sancionara un penal a Brasil.

Este error ha generado un debate sobre la eficacia del VAR en el fútbol. Ha reavivado la polémica sobre su uso en el deporte.

Audios revelan análisis incorrecto del VAR

Los audios de la Conmebol muestran cómo el VAR falló en el partido entre Brasil y Colombia. Escuchamos al árbitro asistente, Mauro Vigliano, confundido sobre una jugada clave con Vinícius Júnior.

Declaraciones del VAR: «Si toca balón, ¿verdad? Sí»

En las conversaciones, Vigliano dice: «Necesito ver si toca balón. Quiero ver si cambia la dirección del balón (…) Si pellizca a la pelota, ¿verdad? Sí». Esto muestra que el VAR se centró en si el jugador colombiano tocó el balón, olvidando la falta sobre Vinícius Júnior.

Instrucciones al árbitro: «Puedes reanudar, pellizca pelota»

Después, el VAR le dijo al árbitro Valenzuela que continuara el juego. Aunque la repetición mostraba que Muñoz no tocó el balón antes de derribar a Vinícius. Así, no se sancionó un penal a Brasil.

Estos audios muestran un análisis deficiente del VAR. Se enfocó en detalles menores y no vio la falta sobre Vinícius. Este error afectó el resultado del partido entre Brasil y Colombia.

La divulgación de estos audios ha generado críticas al VAR. Muchos cuestionan su efectividad y la capacitación de los árbitros. Estos incidentes subrayan la necesidad de mejorar el VAR para proteger la integridad de los partidos.

Errores del var en partido Brasil vs Colombia: Reacciones y críticas

Después del partido entre Brasil y Colombia en la Copa América 2021, hubo muchas reacciones y críticas. El entrenador de Brasil, Dorival Júnior, criticó fuertemente al árbitro y al VAR. Dijo que no vieron un penal clave.

Dorival Júnior: «Solo él y el VAR no vieron penal»

Dorival Júnior estaba muy molesto. Dijo que «solo el árbitro y el VAR no vieron el penal» a Vinícius Júnior. «Es increíble que con todas las herramientas tecnológicas, no hayan sancionado esa falta clara en el área», añadió.

Cuestionamiento sobre amonestación a Vinícius

Dorival Júnior también criticó la tarjeta amarilla a Vinícius Júnior. Esto le impedirá jugar el próximo partido de Brasil. «Creo que la amonestación a Vinícius fue excesiva y no refleja la realidad de lo ocurrido en el partido», dijo.

Las críticas de Dorival Júnior muestran la frustración de Brasil con las decisiones arbitrales. Estos incidentes vuelven a generar debate sobre el uso del VAR. Se busca mejorar la transparencia y justicia en las decisiones.

Estadísticas Clave Resultado Resultado Final Colombia 1 – 1 Brasil Gol de Brasil Raphinha (tiro libre) Gol anulado a Colombia Sí, por decisión del VAR Remates de Colombia Varios (no se especifica número exacto) Cambios de Colombia 3 Remate peligroso de Brasil Sí, en los últimos minutos

Las reacciones de Dorival Júnior y las estadísticas muestran la polémica del partido. Cuestionan el arbitraje y el VAR. Esto subraya la necesidad de mejorar la tecnología y los protocolos para más justicia y transparencia en el fútbol.

Conclusión de Errores del VAR en partido Brasil vs Colombia

La Conmebol admitió que el VAR falló en analizar una jugada entre Brasil y Colombia en la Copa América 2024. Este error se suma a otras polémicas arbitrales, generando debate sobre el VAR. Muchos cuestionan su efectividad en momentos clave.

El VAR busca mejorar las decisiones y la justicia en el fútbol. Sin embargo, este caso muestra sus limitaciones. La Conmebol promete mejorar el VAR para aumentar la confianza y transparencia en el futuro.

El fútbol evoluciona con la tecnología. Es clave que los reguladores mejoren los procesos y herramientas. Así, las decisiones arbitrales serán justas y confiables para los aficionados.