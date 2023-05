Denuncia por nepotismo contra el Dr. Edgard Lindon Miguel Siccha, Gerente de Red Rebagliati fue archivada, indica EsSalud

By

El Seguro Social de Salud (EsSalud), indicó la denuncia a la que hace referencia el articulo periodístico por supuesto nepotismo contra el gerente general de la Red Prestacional Rebagliati, Edgard Lindon Miguel Siccha, fue archivada por la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios de la Gerencia Central de Gestión de las Personas de la institución, según comunicado de EsSalud el 7 de mayo del 2022. El archivo se debió a que no se encontró indicios ni ningún tipo de delito que afecte a los intereses de la institución o del Estado peruano. En ese sentido, indicaron que la contratación del personal de EsSalud en cualquier modalidad sigue procesos rigurosos que son públicos y abiertos en los que pueden participar profesionales y técnicos que cumplan con el perfil requerido.

Cabe resaltar, que Edgard Lindon Miguel Siccha, es médico especialista con 25 años de experiencia en EsSalud, donde ha sido gerente de operaciones y gerente de redes prestacionales. Cuenta con acreditación Servir como gerente público, además de tener un doctorado y maestrea en Salud Publica y otras especialidades en reconocidas universidades. Queda claro que el Dr. Edgard Lindon Miguel Siccha, no contravino las normas vigentes (MOF), colocar en puestos de trabajo dentro de esta entidad a sus dos hijos, Bryan Daniel Miguel Mercado a quien EsSalud contrato en el 2021, cuando su padre se desempeñaba como gerente prestacional del hospital Alberto Sabogal del Callao, de la misma EsSalud.

Por cuanto al estar en plena pandemia por covid 19, los procesos de selección para la contratación del personal médico se flexibilizaron y con ello se abrieron 21 plazas para médicos con el único requisito “tener” un año de experiencia. A dicha convocatoria se presentaron 50 aspirantes y Bryan Daniel Miguel Mercado, el 7 de setiembre del 2021 fue uno de los ganadores para trabajar en el Policlínico Fiori, centro médico dependiente del hospital Sabogal.

A la fecha, la entidad, no solo decidio cancelar los contratos CAS, no obstante, recibió el reconocimiento del Sindicato Medico por la labor desempeñada durante la emergencia sanitaria del Covid-19, al igual que muchos otros jóvenes profesionales de la salud.

En el mismo caso, el 2021 Su hermana, Xiomary Kassamdra Miguel Mercado tres meses antes del contrato de su hermano ya había obtenido trabajo en esta entidad. Ella gano la convocatoria para ser auxiliar Administrativo en Gerencia Central del Asegurado. En estos dos casos la Secretaria Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador del Seguro Social de Saluid, decidió no sancionar, por cuanto “un asesor no tiene injerencia en la contratación del personal”. No influye.

LOGROS DURANTE SU GESTION

Gestión Financiera:

Mediante Memorando Circular N O 11 GCPP-ESSALUD-2022, la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto de EsSalud, aprobó para la Red Prestacional Rebagliati el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/2, 110, 471,873 soles; se solicitó ampliación del PIA ajustado a S/2, 157,548,593 soles, teniendo una variación de S/47,076,720 adicional para atender las necesidades en cuanto a la adquisición de Materiales e insumos y la contratación de servicios. Bienes estratégicos (S/20 millones) y combustible (S/ 2.18 millones), En Servicios de locadores administrativos y asistenciales, habiéndose autorizado el incremento de S/ 24892,720.

La ejecución de Bienes Estratégicos de Compra Local para medicinas tiene una ejecución del 92% y de material de laboratorio 89%.

Con fecha 19/09/2022 se probó la Asignación Presupuestal, vía Demanda adicional por S/. 20,000,000.00 para la adquisición de Bienes Estratégicos como Medicinas, Material Médico y Material de Laboratorio, Dentro de este paquete de presupuesto por Demanda Adicional, se asignó S/. 15,000,000.00 para la adquisición de Material Médico, los mismos que a la fecha han sido Certificados el 89%, esto es; S/. 13’420,728.27 lo que ha redundado en mejorar la provisión de Material Médico en los diversos servicios hospitalarios, lo que se refleja en el incremento de Cirugías y reducción importante de la estancia hospitalaria, reduciendo costos importantes a la institución.

Se cuenta con proyectos en cartera:

«PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DE LA RED PRESTACIONAL REBAGLIATl DE ESSALUD» se encuentra en proceso de contratación de la consultoría para el estudio de pre-inversión a nivel de perfil.

El Proyecto de Ampliación de Quirófanos inteligentes (Salas Hibridas) para el Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins se encuentra APTO en el Registro de Necesidades de Inversión y se solicitara su Inclusión en el Programa Multianual de Inversiones 2023.

Se viene realizando mejoramiento de los servicios de manera integral tales como:

Mejoramiento del servicio de cirugía pediátrica 3G Objetivo: implementación de 4 camas para trasplantados hepáticos pediátricos y 9 camas para pacientes hospitalizados pediátricos (especialidades de neurocirugía pediátrica, traumatología pediátrica, urología pediátrica, oftalmología pediátrica, otorrinolaringología pediátrica, cabeza y cuello pediátrico y quemados pediátricos). Infraestructura: Instalación de un baño y adecuación de la Infraestructura, Equipamiento: 8 monitores de funciones vitales, 4 escalinatas, 16 mesas de noche, 16 mesas para comer, 16 porta sueros, 2 sillas de ruedas, 4 equipos de oxigenoterapia de alto flujo.

Reapertura y equipamiento de la sala de recuperación de emergencia de traumatología. Objetivó: habilitación de 06 camas infraestructura: colocación de soportes, mantenimiento de mobiliario, colocación de lavaderos. Equipamiento: 02 monitores de funciones vitales,01 coche de paro, 02 porta sueros.

Mejoramiento y equipamiento de la sala de recuperación del tercer piso bloque B Objetivo: mejorar las condiciones de la sala de recuperación y hacer uso de las 8 camas de recuperación. Infraestructura: mantenimiento de la infraestructura, pintado y colocación de inodoro. Equipamiento: 08 monitores de funciones vitales.

Remodelación integral de los ambientes de UCI y UCI Intermedios de Neonatología Objetivo: mejorar las condiciones del servicio. Infraestructura: mejoramiento de la iluminación, colocación de cenefa, cambio de tomacorrientes, pintado, reparación de filtración de agua y mantenimiento de mobiliario. Equipamiento; 21 monitores de funciones vitales y 01 coche de paro.

Remodelación integral de los ambientes de odontopediatría Objetivo: mejorar las condiciones del servicio. Infraestructura: Cambio de equipos de iluminación, equipo de inyección y extracción de aire, instalación de cableado eléctrico, colocado grifería con sensor de movimiento, instalación de mobiliario nuevo y mantenimiento de infraestructura en general. Equipamiento: mantenimiento de unidad dental

Puesta en marcha del Equipo de Esterilizador de 2000 litros en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati luego de 02 años estando inoperativo. Puesta en marcha del Equipo de Esterilizador de 300 litros en el Hospital de Suarez Angamos, después de 05 años.

Se viene brindando apoyo técnico a la Gerencia Central de Proyectos de Inversión para la culminación del Hospital Modular San Juan de Miraflores.

Mejoramiento de la Iluminación de consulta externa y áreas administrativas

Optimización del servicio de emergencias obstétricas con equipamiento biomédico (02 monitores de funciones vitales) y mobiliario clínico (07 camas multipropósito para hospitalización).

Optimización del servicio de monitoreo fetal del piso 5 bloque B con mobiliario clínico (3 cama camilla multipropósito).

Optimización de la sala de patios del piso 5 bloque B con mobiliario clínico (7 cama camilla multipropósito, 4 escalinatas, 7 mesas de noche y 7 mesas para comer).

Optimización de/ servicio de neumología del piso 11 bloque A con equipamiento biomédico (20 equipos de oxigenoterapia de alto flujo) y mobiliario clínico (12 cama camilla multipropósito, 12 escalinatas, 12 mesas de noche, 12 mesas para comer y 12 porta sueros).

Optimización del servicio de emergencias pediátricas con equipamiento biomédico (7 equipos de oxigenoterapia de alto flujo y 11 monitores multiparámetro) y mobiliario clínico (8 mesas de noche, 8 mesas para comer y 5 porta sueros).

Equipamiento adquirido:

Se adquirieron nueve (09 und) Equipos de Video Endoscopia, para fortalecer el Departamento de Aparato Digestivo, por un monto de 7’065, 000.00 soles.

Se adquirieron dos (02 und) Equipos de Video Broncoscopio, para fortalecer los Servicios de Neumología y UCI, por un monto de 710,820.00 soles.

Se adquirieron un (01 und) Equipo de Rayos X Rodable Arco en C Vascular, para fortalecer el Servicio de Radiodiagnóstico, por un monto de 521,859.22 soles.

Se adquirieron cuatro (4und) Equipos Unidad Dental con Sillón Incorporado más compresora, para fortalecer el Servicio de Odontología del Policlínico Bermúdez, por un monto de 130,000.00 soles,

Se adquirieron veintiocho (28 und,) máquinas de anestesia con sistema de monitoreo completo para el HNERM por un monto de 6’687, 081.08 soles.

Sistemas de Información:

Se implementó el Sistema de Monitoreo de Video Vigilancia en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Madtins ubicado en el Piso 14, cuenta con dos monitores de 55″y agentes de seguridad monitoreando las cámaras.

Se logró devolver 1800 Equipos de Cómputo del Consorcio SONDA que estaban ubicados en el Hospital Rebagliati y 566 Equipos de Cómputo del Consorcio SONDA que estaban ubicados en los Centros Asistenciales de la RPR.

Se viene implementando una sala de monitoreo situacional en la Oficina de Gestión y Desarrollo de la Red Prestacional Rebagliati (Sistema Multimedia Viveo Wall 2), la cual brindara información en línea de gestión asistencial y administrativa para la mejora de toma de decisiones para la Red Prestacional Rebagliati.

Se ha gestionado la adquisición del Servicio de optimización y mejoramiento del almacenamiento del Sistema de Imágenes Médicas digitales PACS del HNERM, con NIT 807-2022-409.

Se gestionó la reparación del equipo recolector y analizador de red de datos Optiview que fue adquirido en el 2015 por valor de 175 MIL con NOTA N0 424-OFSl-AFA-GRPR-ESSALUD-202, para prevenir e identificar problemas en la red de datos y también la adquisición del Servicio de Soporte, Implementación y Monitoreo de la infraestructura de la red de datos con NOTA N0 425-OFSl-OFA-GRPR-ESSALUD-2022.

Gestión integral:

La Red Prestacional Edgardo Rebagliati, ha logrado mantener el certificado ISO 37001 «Sistema de Gestión Anti soborno» bajo los procesos de contratación pública para el periodo 2022-2023, cumpliendo los objetivos institucionales en la lucha contra la corrupción.

El 19 de agosto del presente año, la Oficina de Apoyo Técnico y Gestión Documentaria empezó adjuntarlos documentos digitalizados en el sistema SIAD.

Se cuenta con evaluación del estado situacional, riesgo ocupacional y riesgo de desastres de los archivos de las historias clínicas del HNERM y algunas ipress; información que será Útil para la elaboración del plan de digitalización y eliminación de archivo pasivo de historias clínicas.

La Red Prestacional Edgardo Rebagliati en el marco de la transformación digital está realizando la emisión de documentos administrativos con firma digital, reduciendo el gasto de papel y costos de envió en respuesta a pacientes a instituciones.

La oficina admisión y registros médicos ha realizado la digitalización del acervo documentario administrativo de años anteriores.

En el Servicio de Emergencia Pediátrica ha obtenido: 1ER puesto a Nivel Nacional en la Categoría III de Atención del Concurso «VIII Jornada de Benchmarking de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en EsSalud»— agosto 2022

Servicio de Emergencia Adultos ha logrado: Certificación otorgado por la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cardiovascular SIECV y el WORLD STROKE ORGSANIZATION.

Gestión en el Nivel Prestacional Nivel I y ll:

Al mes de octubre realizo 859,400 consultas médicas presenciales, lo que representa un crecimiento de 59% de crecimiento respecto al mismo periodo prepandemia 2019 Además, se ha reactivado el 90% las sesiones odontológicas ambulatorias, se adquirió (18) purificadores de aire y (45) piezas de mano de alta velocidad, instrumental odontológico que estuvo pendiente desde el 2018 y se instaló (04) unidades dentales nuevas en el R Pablo Bermúdez.

Con relación al calendario de vacunación en los grupos de riesgo; se ha registrado la aplicación de 6,525 vacunas al RN, lo que representa un incremento de 84% comparado con el mismo periodo del 2019 (7,884); 48,424 dosis de vacunas al menor de 1 año, Io que representa un avance del 68% comparado con el mismo periodo del 2019 (71,519); 32, 676 dosis de vacunasen niños de a 5 años, lo que representa un avance de 74% comparado con el periodo 2019 de (43,893); 116,162 dosis de otras vacunas, con un avance del 93% comparado con el periodo 2019 (125,565), se inició la vacunación en EE.SS con la redistribución del personal de los vacunatorios con la finalidad de vacunar in situ (Vacunación Covid 19).

Reactivación de las Cirugías en un 100% en los cuatro hospitales del ll nivel de atención; registrándose en este periodo un total de 11,390 cirugías, que representa un avance de 71% con relación al periodo del 2019 (16,085).

Se aperturó la atención administrativa, desde las 6:00am para el ingreso de los usuarios y la atención en los módulos de admisión de los diferentes servicios.

Se mejoró la información a los asegurados para la obtención de sus citas.

Monitorización y reporte diario a las 6:00am de las colas por las IPRESS de la Red.

Se monitoriza la deserción de pacientes con ESSALUD en línea con la finalidad de coberturar el 100% de las citas otorgadas

13.2 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Brecha de recursos humanos médicos y no médicos en las IPRESS de la RP

Personal Asistencial y Administrativo en trabajo remoto.

Plazas sin habilitación presupuestal suplencias de personal, desplazado por cargos de confianza y remplazo del personal jubilado y otros.

Presupuesto Insuficiente para la atención de las necesidades

Falta de renovación de la flota vehicular. Las ambulancias de la Red Prestacional Rebagliati han cumplido su tiempo de vida útil (más de 26 años). La gestión de su reemplazo se encuentra a cargo de la Sede Central.

Falta de movilidad disponible en casos de urgencia para el desplazamiento de vacunas y el personal que realiza supervisiones en las IPRESS de la RPR.

13.3 Recomendaciones de Mejora

La Gerencia Central de Planificación y Presupuesto de Essalud debe priorizar la inclusión del requerimiento de equipamiento biomédico por reposición y ampliación dentro del PMI 2022-2023,

El Centro de Abastecimiento de Bienes Estratégicos — CEABE debe agilizar la adquisición de bienes estratégicos a fin de atender las necesidades de manera oportuna para la atención de los asegurados.

La Gerencia Central debe descentralizar la adquisición equipamiento biomédico y activos fijos menores a 9 UITS a las redes prestacionales a fin de poder atender las necesidades de cada IPRESS.

La Red Prestacional Edgardo Rebagliati, continuara con el mejoramiento y optimización de los proyectos de mejora por servicio y de manera integral de acuerdo a lo planificado.

Potenciar la gestión para la contratación o desplazamiento de personal o creación de nuevas plazas de la Institución para la labor de supervisión de las empresas tercerizadas.

Implementar con los recursos logísticos necesarios: Computadoras, ampliación del ambiente y sillas ergonómicas.

Seguimiento a la ejecución oportuna de los procesos programados en el PAC 2022, por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial.

La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial debe priorizar los requerimientos de los Servicios continuos para la atención oportuna de las necesidades de la Red Prestacional Rebagliati.

Gestionar las ampliaciones de las asignaciones presupuestales en los Servicios a cargo de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios Generales.

La Oficina de Gerencia Central de informática debe gestionar la licencia Microsoft office 365 que facilitara el uso del POWER BI, herramienta de visualización de tablero de monitoreo.

La Red Prestacional Edgardo Rebagliati en el marco de la transformación digital desplegara la emisión de documentos administrativos con firma digital a nivel de red.

La Red Prestacional Edgardo Rebagliati en el marco de la transformación digital, masificara la digitalización del acervo documentario administrativo a nivel del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.

