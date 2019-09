Demi Moore reveló en su libro autobiográfico “Inside Out” que traicionó a su primer marido, Freddy Moore, la noche anterior a su boda.

En 1980, la actriz se casó con el músico Freddy Moore, del que se divorció cinco años después. Sin embargo, Demi Moore admitió que cuando se preparaba para subir al altar por primera vez, a los 18 años, traicionó al artista.

“La noche antes de la boda, en vez de trabajar en mis votos, estaba llamando a un chico que conocí en unas grabaciones. Dejé mi despedida de soltera y fui a su apartamento”, afirmó.

“¿ Por qué hice eso? ¿Por qué no fui a ver al hombre con el que me comprometía a pasar el resto de mi vida para expresar mis dudas? Porque no podía aceptar el hecho de que me casara para distraerme del duelo por la muerte de mi Padre”, explicó.

“Porque sentía que no había espacio para cuestionar lo que ya había comenzado. No podía huir de la boda. Pero podría sabotearlo”, completó.

Dos años después del fin de su relación con Freddy Moore, Demi Moore se casó con Bruce Willis, con quien se divorció en 2000. Cinco años después, la actriz oficializó su relación con Ashton Kutcher, que duró ocho años.