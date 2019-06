Salvador del Solar presentó la cuestión de confianza ante el Congreso. ¿Qué puede pasar si el Congreso niega la confianza al Gobierno?

Ratifica el pedido: “Son ustedes, congresistas, a través de sus votos, quienes tienen la palabra”. Puntos fundamentales:

a) “No nos confundamos: no está en juego la supervivencia de este Gabinete o del Congreso, sino la confianza del pueblo en la democracia”.

b)”La cuestión de confianza no es una amenaza del Ejecutivo contra el Legislativo”.

c)”Esta reforma es necesaria, vale la pena arriesgarse por ella”.

d) “Estos proyectos ayudarán a proteger a nuestra política de la corrupción”

e)”Trabajaremos por una política más digna y más limpia. Tenemos la posibilidad de construir otro futuro”.

f)”Esto no es normal, no podemos aceptar que lo sea. Nuestro deber es cambiarlo y construir otra normalidad”.

g)”En nuestro paíis se calcula que se pierde por corrupción 10 millones de soles al año. La corrupción nos lleva al atraso”.

Sobre los proyectos

a)”Es factible que los proyectos puedan ser aprobados durante la presente legislatura, que podría ser ampliada”.

b)”En ningún momento hemos sugerido dicho plazo” (de 15 días para el debate). “No son proyectos desconocidos”. Si la legislatura se extiende estaríamos hablando de un plazo de 100 días.

c)”Si el pedido es una solicitud de respaldo a nuestras iniciativas, nos parece que dicho respaldo no debe desnaturalizar lo propuesto”.

d)¿Queda un espacio para el debate y el aporte parlamentario? Consideramos que sí, pero nos parece claro que este aporte debe realizarse dentro de un marco que no cambie el sentido fundamental de los proyectos que estamos sometiendo a debate”.

e)”Enviemos señales claras de que los políticos no tenemos corona”.

f)”No queremos que más congresistas utilicen a la inmunidad parlamentaria como una mera forma de impunidad”

g) “No podemos permitir que escándalos como Lava Jato vuelvan a ocurrir”.

h)”Para inscribir una organización política se debe requerir un número mínimo de afiliados y ya no de adherentes”.

i)”Buscamos que los partidos consigan un respaldo real de militantes”.

j)”Las mujeres no pueden seguir postergadas. Buscamos que ellas accedan, en igualdad de oportunidades, a cargos de elección popular”.

k) “Nuestra democracia necesita partidos políticos fortalecidos e identificados”.

l)”El voto preferencial ha debilitado a los partidos y ha distorsionado a las campañas”.

m)”Consideramos indispensable que ningún postulante al Congreso se encuentre procesado por ningún delito común”.

Sobre la cuestión de confianza

a)”No estamos haciendo cuestión de confianza sobre la totalidad de los proyectos planteados por el Ejecutivo”.

b)”No exigimos al Congreso que los proyectos sean aprobados al pie de la letra”.

c)”El archivamiento acelerado del proyecto de inmunidad provocó nuestra protesta. Los peruanos no queremos más impunidad”.

d)”Hay quienes nos han acusado de querer imponer la reforma política. Nada más alejado de la realidad”.

Napoleón jugó su mejor papel, en el Congreso, pero la mayoría no atracará ni mucho menos creen en su palabreo.