La tormenta más violenta que azotó el Caribe (desde que hay registros) dejó un rastro de destrucción en las Bahamas. Las últimas imágenes de las agencias de noticias y de las redes sociales muestran un panorama desolador en las Islas más al norte del archipiélago.

“Es devastador. Hubo un enorme daño de propiedad e infraestructura. Afortunadamente, no tenemos registro de muertes”, afirmó la directora general del Ministerio de Turismo y Aviación de las Bahamas, Joy Jibrilu, sobre el paso de la peor tormenta desde que hay registros en el Caribe.

El huracán alcanzó la categoría 5 (en una escala de 5) y las autoridades advierten de los “riesgos elevados” que supone su paso, obligando a miles de ciudadanos de las zonas más bajas De Bahamas a evacuar sus casas y buscar refugios improvisados por el Gobierno.

Dorian llegó al Norte de las Bahamas como un huracán de categoría 5 a las 12:40 locales (17:40 en Lisboa), arrancando tejados, girando coches y derribando postes de electricidad, según la Agencia Estadounidense Associated Press.

En las redes sociales se multiplican los videos de la devastación y el paso de la tormenta por las Islas Ábaco, Elbow Cay o Marsh Harbor

El ojo del huracán pasó a 65 km al este de la ciudad más grande de Grand Bahama, Freeport y a sólo 200 km al este de West Palm Beach, Florida.

Por las imágenes satelitales ya se anticipaba una poderosa tormenta en el Caribe, pero la belleza de las imágenes de la NASA que muestran “el monstruo visto desde el cielo” en contraste con lo que ocurría en tierra.

El meteorólogo y columnista Eric Holthaus afirmó también en Twitter que Dorian es el huracán que más rápido ha pasado de la categoría 4 al nivel máximo en la escala desde que hay registros.

No hurricane in Atlantic history has ever rapidly intensified from a high-end Category 4 to a high-end Category 5.#Dorian was the first.

We are in a climate emergency. https://t.co/u9ob6vtWyb

— Eric Holthaus (@EricHolthaus) September 1, 2019