Degradación de la batería. Sepa qué esperar y cómo actuar: Con la E-Mobility ganando fans todos los días, el tema de la durabilidad de la batería, así como la capacidad que pierden a lo largo de los años, surge como una de las preocupaciones más notadas. Les revelamos todo acerca de este proceso de degradación que, aunque inevitable, también puede ser ralentizado.

Más que una innovación todavía en busca de afirmación, es de hecho una tecnología que, de momento, muestra que ya tiene un solo camino por recorrer: el de la plena difusión, que terminó con el dominio en lo que será el mercado automotriz del futuro.

Para los lectores más desatentos o que solo ahora están comenzando a leer este texto con más cuidado, estamos hablando – ¡naturalmente! – el Vehículo Eléctrico (EV). La tecnología de movilidad aplicada en los primeros días del automóvil y que los problemas ambientales ahora han vuelto, el resultado de su casi cero carbono Peugeot, en uso.

Sin embargo, también no es menos cierto que, el vehículo eléctrico del presente, no está exento de aspectos negativos; incluyendo, en el campo ambiental. Porque, aunque es cierto que prácticamente no contamina en su uso, también es cierto que aspectos como el de las tierras raras, altamente contaminantes, que se utilizan en las baterías, siguen siendo un problema sin resolver. En particular, desde el momento en que las baterías no cumplen los requisitos necesarios, en particular la capacidad de almacenamiento, hasta su uso.

Por lo tanto, y siempre teniendo en cuenta la máxima ya asumida por todos los fabricantes de automóviles, que las baterías pierden capacidad de almacenamiento a medida que agregan cargas, surge la pregunta: ¿Cuál es, hoy, la tasa de degradación que sufre una batería, cada vez que se carga? ¿Y qué aspectos o prácticas interfieren con la tasa de degradación?

Son precisamente estas preguntas las que, con la inestimable contribución de nuestros compañeros InsideEVs, intentaremos responder. Dejando, al mismo tiempo y también, algunos consejos sobre la mejor manera de mantener las baterías de su EV, en las mejores condiciones posibles, a lo largo de los años. ¡Que lo disfrutes!

4 elementos que contribuyen a la degradación de la batería

La verdad es que, incluso con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición hoy en día, todavía es muy difícil fijar un valor indicativo de cuál será la tasa de degradación que pasa por la generalidad de las baterías.

Sin embargo, y aunque hay muchos factores que influyen en este proceso, todavía es posible destacar cuatro elementos principales, que contribuyen, de manera marcada, a la degradación de la capacidad de almacenamiento de las baterías. Saber:

1. Cargas rápidas

Muy apreciado por los propietarios de automóviles eléctricos, desde el principio, por la reducción sustancial en el tiempo que los obliga a conectarse a la toma de corriente, también es cierto que, la carga rápida en sí misma, no necesariamente causa una degradación acelerada de la batería. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del aumento de la carga térmica, durante la carga, que puede dañar los componentes internos de la celda de la batería y causar que se transfieran menos iones de litio del cátodo al ánodo.

Aún así, según un estudio realizado, ya en la última década, por el Laboratorio Nacional del Estado estadounidense de Idaho, con cuatro vehículos Nissan Leaf 2012, dos de ellos con baterías cargadas a través de una wallbox doméstica de 3,3 kW, mientras que los dos restantes siempre cargados en estaciones de carga rápida de 50 kW DC, solo uno de estos últimos, llegó al final del estudio con menos del 3% de capacidad de carga de la batería, en comparación con el resto. Un resultado que muestra que incluso la temperatura ambiente en la que se utilizan los vehículos puede, no pocas veces, tener efectos más pronunciados en el rendimiento de las baterías…

2. Temperatura ambiente

Y ya que estamos hablando de temperatura ambiente, tal vez sea el momento ideal para recordar otro máximo inevitable, relacionado con los vehículos eléctricos, según el cual, las temperaturas más bajas, no solo pueden contribuir a la disminución de la tasa de carga de un vehículo eléctrico, sino incluso limitar temporalmente su autonomía.

En cuanto a las temperaturas altas, aunque pueden considerarse beneficiosas para el proceso de carga rápida, también presentan el peligro de, en exposición prolongada, dañar las células.

Dicho esto, es común recomendar que, en caso de que desee mantener su EV inmovilizado durante un período más largo, y particularmente en el extranjero, lo haga manteniéndolo conectado a la toma de corriente, de modo que la alimentación externa mantenga la batería con el nivel de carga correcto.

3. Kilometraje

Considerado un elemento interviniente en el desgaste de las baterías, lo cierto es que todas y cada una de las baterías recargables de iones de litio terminan sufriendo un desgaste en las celdas, a medida que se acumulan los ciclos de carga.

A modo de ejemplo, es posible citar el caso de Tesla y su modelo S de gama alta, cuyas baterías, según la propia marca, registran una tasa de degradación de alrededor del 5%, una completada 25.000 millas, algo así como 40.234 kilómetros. Dado que, una vez superada la mina de 125.000 (201.168 km), el sistema de almacenamiento de energía habrá perdido otro 5% de su capacidad.

Por supuesto, estas son cifras calculadas sobre la base de una desviación estándar y tomando como objeto de análisis baterías en excelentes condiciones, además de la máxima su capacidad. Algo que, como todos saben, no siempre sucede, hay, no pocas veces, pequeñas discrepancias, que, por supuesto, terminan afectando el resultado final…

4. Tiempo

Sin embargo y aún peor que el kilometraje, para la (larga) vida de las baterías, es sin duda el paso del tiempo. Aunque, según algunos estudios, las baterías refrigeradas por líquido tienen, en este aspecto, porcentajes de degradación mucho más bajos que las soluciones refrigeradas por aire.

Entonces, ¿Cómo debo hacer para mantener la batería de mi EV?

Volvamos, entonces, a los consejos:

– Siempre que sepa que va a dejar su EV estacionario durante un período prolongado, es decir, durante los períodos más calurosos del año, intente hacerlo manteniéndolo conectado a la toma de corriente, para que el sistema realice el embalaje adecuado de las baterías. En caso de que su vehículo eléctrico no tenga baterías refrigeradas por líquido, intente mantenerlo también en un área sombreada y más fría;

– En el caso de vehículos eléctricos con programación disponible y especialmente en los días más cálidos, intente activar el pre-acondicionamiento del sistema, durante los 10 minutos antes de la salida. Esto, para evitar que la batería se sobrecaliente, con una conducción inicial muy intensa y hecha bajo calor fuerte;

– En cuanto a las cargas y aunque las cargas rápidas, del orden de 50 kW DC, no son tan dañinas como algunos conductores pueden pensar, siempre que sea posible, opte en su lugar por las llamadas cargas normales, o CA. Ya que, además de no alcanzar temperaturas tan altas, también son, en principio, más baratas;

– Siempre que sea posible, evite conducir con el EV con una carga de batería inferior al 10-20%, es decir, con las baterías ya en la llamada Zona Crítica;

– Finalmente, en cuanto a la compra de un vehículo eléctrico usado, el consejo es buscar vehículos todavía con un buen margen en términos de garantía y siempre que tengan una garantía de fábrica, para baterías, de al menos 8 años o 100, 000 kilómetros. La garantía también debe cubrir la sustitución de las baterías, durante el plazo de la misma, siempre que la capacidad de almacenamiento caiga por debajo del 70%. Básicamente, cuanto más nuevo sea el EV, mejor!