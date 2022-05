Defensor del Pueblo en manos de Congreso descalificado

5. Miguel Ángel Soria, es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios de diplomado en Derechos Humanos por la American University- Washington College of Law. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres en Derechos Humanos y Derecho Internacional Público y en la Maestría de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Coordinador del CEDH. Exviceministro del Ministerio de Justicia.

