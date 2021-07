Por: Richard Díaz Chuquipiondo

El aprendizaje empieza por la imitación. Los seres humanos en cuanto nacen empiezan a imitar la forma de actuar de las personas mayores de su entorno; por eso la adolescencia es una confrontación entre los modelos familiares y los modelos sociales, y es allí donde muchos jóvenes atraviesan momentos de contrastación y en algunos casos se desorientan.

Sin embargo, la imitación es parte del proceso de aprendizaje; por lo cual en algún momento y tras una reflexión los seres humanos se construcción así mismo, y entonces eso que comenzó como una imitación se convierte en el primer peldaño del desarrollo.

De la misma manera sucede con las empresas y con sus productos, en muchos casos empiezan imitando, o adquiriendo una patente, para hacer un producto igual o similar; pero luego encuentran su propia personalidad, su propia y autentica conducta, parecida tal vez, pero nunca idéntica.

Ser uno mismo, no corresponde a una lucha contra los demás, sino a una evaluación sobre las habilidades, para convertirlas en competencia, lo cual significa un trabajo de construcción personal. Pretender ser diferente a la familia copiando características de la modernidad no es el camino del desarrollo.

La modernidad no es necesariamente algo mejor o superior, es simplemente la tendencia en algunos casos fomentada por los medios de comunicación masivos, entonces muchas actividades y formas, modernas tienen poco o nada de beneficio para las personas.

Hoy en día el concepto de la modernidad está asociado al desarrollo, motivo por el cual, quienes van en contra de la modernidad son atacado, vilipendiados y marginados. Sin embargo, una persona con deseos de superación toma la modernidad como un tema de análisis, y de ninguna manera como un mandato.

Como ejemplo de tema, si lo moderno es pasar horas detrás de la pantalla siendo un ganador de videojuegos, entonces millones de niños, adolescentes y jóvenes invierten su tiempo, en la modernidad, y dejan de lado el propósito real de la vida de todo ser humano, lo cual es ser una persona mejor, potenciando todas las habilidades; la vida finalmente se cobra toda perdida de tiempo, al respecto, las palabras de Bill Gates:

Sé amable con los nerds, (yo fui uno de ellos). Hay muchas posibilidades que termines trabajando para uno de ellos.

La verdad es que muchas personas tienen miedo al futuro; por eso prefieren el éxito inmediato, aunque sea transitorio y efímero, aunque sea de un solo minuto, hay quienes desean tener reconocimiento y vivir de este momento. Cuando en realidad la vida es una carrera de larga distancia.

Y no importa, el tiempo de vida, quien vive construyéndose como un ser humano mejor, siempre dejará palabras y acciones recordables, siempre orientará a las próximas generaciones un legado para ser mejor. Decidir ser uno mismo es un auto compromiso para ser un ser humano mejor.