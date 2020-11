Después de evaluar nivel de oxigenación y desempeño de los practicantes, investigadores no encontraron diferencias entre quien llevaba o no la mascarilla.

El uso de la máscara para prevenir el contenido de Covid-19 ha sido una de las materias que más ha dividido opiniones entre los deportistas que quieren seguir haciendo ejercicio físico e ir al gimnasio, pero de forma segura.

Un equipo de la Universidad de Saskatchewan, Canadá, ha visto ahora publicar un estudio en el International Journal of Environmental Research and Public Health, revelando que el uso de la máscara no interfiere con la práctica deportiva, no afectando por eso la oxigenación de la sangre y/o músculos, así como el desempeño de los deportistas.

Los investigadores hicieron un experimento con siete mujeres y siete hombres, todos jóvenes, sanos y que practican la comodidad con regularidad. La idea pasó por colocar a los 14 jóvenes a hacer ejercicio en las bicicletas fijas de un gimnasio, cumpliendo un ejercicio físico intenso.

Después de hacer esa prueba, los especialistas revelaron que no encontraron diferencias significativas entre la utilización de máscara quirúrgica; comunidad o de la no utilización de máscara, se lee en el estudio publicado.

En ese sentido, y una vez que no hubo diferencias a registrar, los investigadores aconsejan la utilización de máscara, una vez que pueda constituir la ventaja de prevenir los relatos por coronavirus en los gimnasios y no afecta el desempeño de los practicantes.