El organismo de protección de la salud de los Estados Unidos ha lanzado una recomendación sobre el manejo del pollo que incendió la conversación en las redes sociales y también en las cocinas.

Esa fue la alerta publicada recientemente en Twitter por los Centros de control de enfermedades de los Estados Unidos (CDCs, en inglés, o la agencia de protección de la salud), advirtiendo que lavar la carne del ave antes de cocinarla puede hacer que los microbios se extiendan por otros alimentos y utensilios de cocina.

La recomendación generó un debate acalorado, entre los que agradecieron el consejo, los que la rechazaron diciendo no confiar en la higiene de los envases de pollo – y los que ironizaran hallada excesivamente alarmista o agregando que basta con limpiar el fregadero después de limpiar el pollo para acabar con las bacterias.

Sin embargo, el CDC mantuvo su recomendación original, afirmando que no era necesario crear pánico en torno al tema, sino recordando que la mejor forma de limpiar un ave es cocinándola bien.

“No se debe lavar ni el pollo ni otras carnes ni huevos antes de cocinarlos. Eso puede propagar microbios por toda la cocina”, dice el órgano.

