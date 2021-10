El número de encuentros que debe tener antes de descartar a un pretendiente.- Los expertos en relaciones amorosas Destin Pfaff y Rachel Federoff, propietarios de una consultoría para aquellos que buscan amor, sugieren a sus clientes el número indicado de reuniones y la actividad perfecta para las ‘fechas’, revela un artículo publicado en Business Insider y citado por el sitio web Nova Mulher.

«Siempre debe dar una segunda oportunidad, porque las primeras citas son siempre las más aterradoras», explicó Rachel a The Insider. «Hay nerviosismo, incomodidad y la verdad es que ninguna de las personas está en su mejor momento».

Como tal, los profesionales coinciden en que lo ideal es encontrarse con el potencial interés amoroso al menos una segunda vez, para que puedan estar seguros de si las cosas que no les gustaron no eran más que un problema nervioso o no.

Además, Pfaff y Federoff recomiendan que salgas a comer algo, ya que este tipo de actividad es perfecta para la situación. Es decir, si no se está divirtiendo, puede terminar la reunión tan pronto como termine la comida.

Sin embargo, si desea extender la ‘fecha’, siempre puede ir a tomar un café o una copa.

Después de todo, ¿funcionan las relaciones abiertas? La ciencia responde

Estar casado con alguien o salir y simultáneamente permitir que la pareja tenga relaciones sexuales con otras personas es un tipo abierto de relación. Pero, ¿es posible que estas relaciones funcionen y sean sinónimo de felicidad?

Un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester en Estados Unidos dice que para que una relación abierta funcione todo depende sobre todo de la comunicación entre la pareja.

En el estudio, publicado por la Revista Galileo, científicos estadounidenses analizaron las respuestas de 1.658 cuestionarios en línea sobre el comportamiento amoroso de individuos entre las edades de 20 y 30. En la encuesta, el 78% de los participantes eran caucásicos y el 70% se identificaron como mujeres. La mayoría estaban en relaciones largas, en promedio duraban cuatro años.

Los investigadores examinaron tres dimensiones en las relaciones amorosas: consentimiento, comunicación y comodidad. Se identificaron parejas monógamas y parejas que tenían una relación consensual abierta.

Además, se identificaron casos en los que solo una de las parejas quería vivir en monogamia y la otra quería tener relaciones sexuales con personas más allá de la relación. Este tipo de relaciones tenían menos probabilidades de funcionar.

Por el contrario, las relaciones abiertas en las que había un acuerdo claro entre las partes tenían mayores posibilidades de prosperar. Las parejas monógamas que se comprometen a no tener relaciones sexuales con terceros también tienen más probabilidades de permanecer juntas.

Sin embargo, se registró que las parejas monógamas disfrutaban de poca satisfacción sexual, mientras que la mayoría de las personas en relaciones abiertas tenían altos niveles de satisfacción. Las relaciones abiertas consensuadas duraron más tiempo, mientras que las relaciones abiertas sin el consentimiento de ambas partes fueron más cortas, con altas tasas de ansiedad y soledad.

«Sabemos que la comunicación ayuda a todas las parejas», dijo el líder del estudio Ronald Rogge. «Esto es crítico para las parejas no monógamas mientras navegan los desafíos adicionales de mantener una relación no tradicional en una cultura dominada por la monogamia«.