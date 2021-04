Consultado sobre el estilo de gobierno que desarrollará de ser elegido presidente, Hernando de Soto anunció que lo hará contando con profesionales de alto prestigio de su equipo y con los aportes del Pacto Social, sin dejar de lado la colaboración de otras fuerzas políticas.

El candidato de Avanza País fue abordado en distintos programas y entrevistas políticas a raíz de su fuerte ascenso en todas las encuestas, que reflejan la preferencia de los votantes y valoran, entre otros factores, su capacidad y preparación.

Para Hernando de Soto, la gobernabilidad, tanto como una buena coordinación con el Legislativo, implica un mayor trabajo desde el Ejecutivo. Según dijo, la mayor parte de la normatividad es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y recalcó que, en un eventual gobierno suyo, los actores del Pacto Social gremios productivos, sectores empresariales y organizaciones populares articulados en esta plataforma estarán recogiendo su opinión y necesidades.

“No creo que sea necesario confrontar al Congreso. El 98% de las normas del país las hace el Ejecutivo. El país está produciendo cientos de normas cada día, y mientras yo trato de conciliar entre bancada y bancada, no va a alcanzar el tiempo. Entonces, yo tengo una idea de cómo cambiar un país que está en transición y en crisis”, señaló en el programa “Agenda Política” de Canal N. Señaló en seguida que convencerá a los sectores que exigen una nueva Constitución a cambiar de idea: “Cuando le explique a la Nación que lograr un poder constituyente significa básicamente suspender la legitimidad del Gobierno durante tres o cuatro años, lo que va a ocurrir es que ningún inversionista va a entrar en el Perú hasta saber cuáles son las reglas del juego, y en ese momento nos derrumbamos”, puntualizó.

En el programa “Punto Final”, de Latina, el candidato de Avanza País sostuvo que cuenta con un plan muy preciso para enfrentar la pandemia, aplicando experiencias de éxito como la de Israel y facilitando la compra de vacunas de forma directa por los sectores estatales y privados, pues, según dijo, la forma en que se compra hoy “absorbe entre 30 y 40% en beneficios para intermediarios”.

De Soto concluyó la jornada en el programa “7 x 7” que conduce Jaime Bayly, donde explicó su objetivo de unificar el país y descentralizarlo: “Empoderando a comunidades, municipalidades y sector privado. Yo voy a servir a los peruanos, no voy a servir a mis amigos. No tengo amigos de carpeta y no pertenezco a ningún club”, enfatizó.

Jaime Bayly presentó a Hernando de Soto como “el hombre del momento, el que ha sorprendido en todas las encuestas” y quien tiene la mayor posibilidad de pasar a segunda vuelta y resultar finalmente electo presidente.