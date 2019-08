De plástico alternativas para probar

por Lo que el plástico ha asumido el control sobre nuestras vidas, y por la condición de las cosas, sobre el mundo. Sin entrar en un extremadamente repetitivo ciencias de la dirección, aquí es un simple realidad acerca de plástico – que no se desintegran normalmente, tiene algunos impactos negativos en las personas como en la condición y otras criaturas vivientes. El impacto negativo de plástico se puede encontrar en cuatro únicas clasificaciones, por ejemplo, hiriente de la naturaleza, la condición de degradación, robustez y bajo punto de reblandecimiento. Sabemos que es un conspicuo de la realidad. Pero, con islas de los residuos de plástico hinchazón alrededor de nosotros, por qué razón nos independientemente del embrague cada componente de plástico podemos descubrir? Sin duda, es una alternativa ventajosa, sin embargo, ya que la Madre Tierra ha sido considerado un host para nosotros, no hemos de ser lo suficientemente confiable para poner en orden después de nosotros mismos – o mejor aún, el intento de actividades que no requieren ordenar por cualquier medio. Aquí hay un montón de cosas que usted puede utilizar para cambiar de ‘dedicado plástico cliente” a “el protagonista de la tierra requiere’

Cepillos de dientes de Bambú

Como se hace referencia anteriormente, comenzamos nuestro día con los plásticos, la absoluta inicialmente, nuestro cepillo de dientes. Este dato fundamental, cuando arrojadas a la basura y de esta manera en un pozo de basura en algún lugar, tomar alrededor de 400 años – 4 CONJUNTO SIGLOS – a desintegrarse! Es, además, algo que no se puede disponer de consumir, no sin resultados; el sintético brebajes dado de alta, mientras que la copia de plástico son muy letales. Así que ¿por qué no cambiar a los cepillos de dientes de bambú? Hecho de factible, los materiales que se pueden romper normalmente (las fibras son generalmente hechas de nylon, por lo que no son 100% biodegradables), mantienen casi en un término similar que se prescribe para los cepillos de dientes de plástico (3-4 meses).

de Uva de dilapidar

La elaboración de negocios ofrece una tonelada de uva de dilapidar — fundamentalmente, el material sólido que es abandonada después de las uvas exprimido para quitar el jugo que se envejece el vino. (Que se suma a alrededor del 25 por ciento de la pesadez de las uvas).

En cualquier caso, una organización italiana, Vegea, es la utilización de la uva de residuos para hacer una ingeniería de piel de vaca que podría suplantar vinilo de suplantación de piel de becerro, y además en la textura de la ropa. Según un artículo en el Horizonte, la Unión Europea de la innovación de la promoción de la revista, Vegea como la de ahora ha entregado un estilo de línea de prueba de vestir artículos para el traje de la organización de H&M, que se pusieron a la vista en una de 2017 espectáculo. Se incluye vestidos, zapatos y paquetes de hecho de la uva desperdiciar material.

Vegea es en la actualidad durante el tiempo dedicado a la ampliación de su capacidad creativa para hacer la uva de despilfarrar el atuendo de las cosas disponibles para ser adquiridos para prendas de tiendas, por lo que antes de mucho tiempo deberíamos tener la opción de agregar uva de residuos para su armario. La uva de desperdiciar material podría, a la larga, aparecen en los muebles y los vehículos también.

Eco-acomodar Vasos de Café

de Trabajo de expertos que está lleno por la cafeína, este será sin duda adecuado para sus puntos fuertes. ¿Por qué elegir un poco algunos de café espresso cuando se puede tener a través de la junta enorme fuerte de un vaso que se ve excesivamente suave así? En la actualidad, este es otro elemento que puede tener una tapa de plástico o una funda de silicona sin embargo es un día más eco-teniendo en cuenta que esos pequeños contenedores que va a terminar en un gran montón de basura. También, en verdad – caliente un poco de café espresso o pequeño y modesto gafas que generalmente consumen alcance de tu mano con?

Eco-Friendly Vajilla

no Es constantemente concebible para transportar alrededor de tredad de acero cucharas y tenedores, en particular, en la posibilidad de que se necesita una tonelada para una ocasión o una excursión. Para la situación prescindibles vajilla es la principal alternativa que tiene, escoger aquellos que pueden ser compañeros de la tierra. Tienes la oportunidad de mirar por encima de madera, cucharas y tenedores, en hojas o placas de bambú y contenedores, e incluso la vajilla comestible! Es superior a la de tirar un número ilimitado de cubertería de plástico que lo más probable es acabar rondando por varios siglos, de longitud suficiente para que vean sus hijos.

Reutilizables Paja

Una cosa más que botar a la basura en el sorprendentemente alto de los números es pajitas de plástico. Una gran cantidad de restaurantes que han restringido la porción de pajitas de plástico con bebidas atribuible a que el paquete de plástico en los estados unidos tienen un lugar con. Sin embargo, en el caso de que las pajas son una necesidad absoluta, utilizar de acero templado de pajas que se launderable y reutilizables.