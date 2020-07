David Villa investigado por presunto delito de abuso sexual a la ex empleada de New York City

Ex internacional español se le acusa de acosar a ex colaboradora del club de los Estados Unidos, que ha representado durante cuatro temporadas.

David Villa está siendo acusado de abuso sexual a una ex empleada del FC de Nueva York, emblema estadounidense que el ex jugador español representó entre 2014 y 2018. Las denuncias surgieron a través de las redes sociales, donde un usuario con el nombre “Skyler B” describió las supuestas acciones de que era víctima del antiguo internacional por ‘Roja’.

“El acoso por el que pasé en el NYCFC fue tan malo que ahora la idea del deporte profesional me aterroriza completamente. Estar en el mundo del deporte me aterroriza. Voy a cambiar el curso de mi carrera porque todo por lo que me hicieron pasar arruinó mis sueños”, comenzó diciendo, antes de culpar a David Villa y a los empleados del club.

“Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando pase por aquel acontecimiento. Lo único que conseguí fue que David Villa me tocara todos los días y mis jefes pensaran que era una comedia. Las mujeres que tienen la fuerza suficiente para contar sus historias de esta manera son como ídolas para mí”, añadió.

Los responsables del New York City FC no han perdido tiempo en responder a las acusaciones hechas en las redes sociales y, a través de un comunicado, han revelado que van a iniciar una investigación interna para sacar conclusiones sobre las acusaciones hechas.

“Nos tomamos este asunto muy en serio y no toleramos ningún tipo de acoso de nadie en ninguna parte de nuestra organización. Iniciaremos inmediatamente una investigación sobre este asunto”, puede leerse en el comunicado emitido por el club.

David Villa, una persona fuertemente acusada de ser supuestamente responsable de tales actos de abuso sexual, fue el último en manifestarse. En un comunicado publicado en las redes sociales, el ex jugador español afirmó que las acusaciones son “ambiguas” y “totalmente falsas” y que su defensa ya está ocupándose del caso.