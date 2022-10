¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Síndrome del intestino irritable: El síndrome del intestino irritable es un diagnóstico relativamente común, sin embargo, genera muchas dudas. Para aclararlos, la doctora Catherine Hyatt compartió todo lo que necesitas saber sobre Babylon, un proveedor de servicios de salud digital.

Síndrome del intestino irritable

Datos sobre el Síndrome del intestino irritable

Primero, el médico comienza explicando que el síndrome del intestino irritable es una condición crónica que afecta la forma en que se mueve y funciona el intestino. Puede causar varios síntomas, como hinchazón, diarrea o dolor abdominal.

Sin embargo, también es importante saber que este síndrome no provoca síntomas como sangrado rectal o pérdida de peso repentina e inesperada, por lo que cuando estos se manifiestan es fundamental buscar ayuda médica.

Además, la especialista también compartió algunos datos sobre el síndrome del intestino irritable que quizás no conozcas.

No hay prueba diagnóstica del síntomas del síndrome del intestino irritable

Es cierto, no es posible probar si tienes o no este problema. «Debido a que los síntomas son causados ​​por la forma en que funciona el intestino, no por un cambio estructural, no se puede detectar», explica.

Otro aspecto complicado relacionado con este problema es que los síntomas son similares a los que manifiestan otras afecciones, es decir, los médicos suelen acabar descartando diferentes hipótesis hasta llegar a una conclusión.

Existen diferentes tipos de síndrome del intestino irritable

El médico explica que existe el SII-D (siglas en inglés), en el que el síntoma principal es la diarrea; en el SII-E (acrónimo en inglés), el estreñimiento es más común; el último IBS-Mixed es una mezcla de los dos.

«Es por eso que no hay dos personas con esta condición iguales y el tratamiento debe adaptarse al individuo en cuestión», dice.

La alimentación es fundamental para controlar el problema

Para poder tratar esta condición es necesario adoptar estrategias nutricionales, sin embargo, no son iguales para todas las personas. Por lo tanto, es una buena idea hablar con su médico y pedirle un plan de alimentación personalizado para controlar el problema.