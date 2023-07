Darle a una inútil una institución como EsSalud es una afrenta a todo el Perú

El nombramiento de «la lagartona» Rosa Gutiérrez como Jefa de EsSalud, es una burla para todos los peruanos que perdieron a un familiar o a un amigo a consecuencia del dengue. ¿Qué intereses hay detrás de este escandaloso nombramiento? ¿Por qué el gobierno pone la salud y la vida de millones de compatriotas en manos de una persona que ha demostrado total incapacidad y que ha sido la responsable de que el dengue aumente sin control?

El Poder Ejecutivo designó a la incapaz exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, como presidenta ejecutiva de EsSalud, en reemplazo de Aurelio Orellana, en medio de criticas. Responsable de la seguridad de los trabajadores con una mochila de más de 200 muertos por dengue? Un nombramiento para tapar un contrato que viene del gobierno del lagarto Vizcarra?

Estos sinvergüenzas, cada dia se esfuerzan más para hacer que la gente se harte de Boluarte y Cía, una manga de inmundicia social.

Gutiérrez,demostró en el Minsa que es una inútil, que se burló de muchos compatriotas, se largó a USA en plena crisis y mintió a todos, con numeros falsos, mientras se perdían las vacunas y el dengue avanzaba.

Es que no hay en 35 millones de peruanos siquiera un «doctor» que sea mucho mejor que la Sra. exministra (que brilla con luz propia). Me parece que el Perú tiene muchos profesionales que pueden dar la talla. El problema es que estamos en una economía del «Tarjetazo» o «Partidazo». Cómo se come esto?

Después del pronunciamiento del SINESSS, SINAMSSOP, el Colegio Médico y congresistas, recién el ministro de Trabajo, Fernando Varela dice que propuso a Rosa Gutiérrez como titular de EsSalud. Cuáles son las insólitas razones de tal recomendación?

Asegura que Rosa Gutierrez en 6 meses destrabó obras de 17 hospitales en su gestión como ministra del Minsa: los muertos por dengue no cuentan…