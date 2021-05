La de hoy fue la segunda sesión del interrogatorio a Daniel Urresti por este juicio en su contra, interrogatorio que comenzó la semana pasada y que continuará este jueves 6 de mayo desde las 10:30 a.m. La Fiscalía pide 25 años de prisión para el actual legislador al acusarlo de ser el autor mediato del asesinato del periodista gráfico Hugo Bustíos.

“Le habían puesto bomba al señor Hugo, lo han…”, no termina de narrarlo, Ysabel, se pierde en el recuerdo de ese día hace treinta y tres años.

“Atrás de los matorrales, ahí yo me escudriñé. Había una baden, una acequia, y ahí bajó un poquito su velocidad la moto. Ahí disparó… ¡No disparen, no disparen, somos periodistas!”, recuerda Ysabel haber escuchado gritar a los periodistas identificándose. Pero las balas corrían a matar. “Entonces cayó el Sr. Hugo. Un poco se arrastró la moto, después a su colega le gritó: ¡corre, corre escápate, son militares!”.

Desde los matorrales, Ysabel pudo reconocer al menos a dos de los militares armados vestidos de civil. Uno era el capitán “Arturo”, jefe de inteligencia del cuartel de Castropampa, y al otro que le decían “Ojos de gato”. En esa época de lucha antisubversiva, los militares no usaban sus nombres legales sino un alias. A Ysabel no le fue difícil reconocer al capitán “Arturo” porque durante meses coordinó con él la construcción del muro perimétrico del cuartel de Castropampa.

“Había un carro de militar y estaba cuatro personas vestidos de civil con polos blancos y pantalones jean. Y entonces yo con miedo así me asusto, entro a mi tienda y a mis hijitos los saco. Algo va a pasar aquí”, pensó mientras despachaba a sus hijos para que se alejaran del lugar y espantaba a sus animales con los que a veces también se ensañaban terroristas o militares. Ysabel, asustada, llega a casa de su hermano, Teodosio Escalante, mientras ve cómo dos de los sujetos vestidos de civil pero de corte militar entraban armados a un ‘caserón’, que es como le llaman a una estructura de paredes sin techo.

Tras conseguir ese permiso volvió a la zona por donde vivía Ysabel, que era camino a Erapata, lugar del asesinato de la señora Primitiva. Bustíos dejó a su esposa en casa y volvió a la zona junto con un colega periodista. “Ahí tejiendo mi chompa escucho su sonido del carro, ya ahí habrá sido 11 más o menos. Me levanto y casi al medio de la carretera salgo para mirar arriba”. Ysabel cuenta que detrás de la casa de su hermano, que estaba cerca a la suya, vio un vehículo del ejército.

Que, antes de llegar nuevamente a casa de Ysabel, Bustíos había intentado dos veces esa mañana ingresar a casa de la señora Primitiva para investigar el crimen del día anterior, pero los militares que custodiaban la casa no se lo permitieron, por eso se fue al cuartel de Castropampa a conseguir el permiso del comandante Víctor La Vera Hernández, jefe del cuartel y sus dos mandos, el capitán José Salinas Zuzunaga, encargado de la Sección de Operaciones (S3), y el capitán Daniel Urresti Elera (“Arturo”), de la Sección de Inteligencia (S2). Al cuartel llegó con su esposa, Margarita Patiño.

Bustíos se marchó pero regresaría más tarde en su hora final. Mientras, Ysabel dejó la alfalfa, abrió la tiendita de abarrotes que tenía junto a su casa y preparó el desayuno para sus hijos, Maribel (11), Almícar (6) y Magali (3). Luego se apostó en la puerta de su tiendita a tejer una chompa mientras esperaba a la clientela y vigilaba su cocina. Ysabel calcula que serían alrededor de las once de la mañana cuando vio volver a Bustíos.

A la pregunta del Fiscal, “qué hacía cuando le llegaba información de inteligencia que alguien en un caserío de Huanta estaba vinculado al terrorismo, ante lo cual Daniel Urresti aseguró que nunca le llegó una información de este tipo. Jamás recibí una información que me diga que en este caserío tal es militar, tal es mando político o tal es terrorista. Jamás recibí esa información. La información que en algún momento recibí era sobre los movimientos de los terroristas de la fuerza local”.

Una vez más la Fiscalía reabrió su interrogatorio a Daniel Urresti como parte del juicio en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, antes las preguntas del fiscal Luis Pinto, moderadas por la juez María Apaza, el congresista y excandidato sigue con el cuento que no sabía que Bustíos realizaba una labor periodística en 1988, cuando fue asesinado en Huanta y cuando él era oficial de inteligencia en una base contrasubversiva del lugar.

Una vez más la Fiscalía reabrió su interrogatorio a Daniel Urresti como parte del juicio en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, antes las preguntas del fiscal Luis Pinto, moderadas por la juez María Apaza, el congresista y excandidato sigue con el cuento que no sabía que Bustíos realizaba una labor periodística en 1988, cuando fue asesinado en Huanta y cuando él era oficial de inteligencia en una base contrasubversiva del lugar.

By