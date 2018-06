Así como el rostro, la piel de las manos y de los pies también necesita de cuidados. Esto porque en estas partes del cuerpo están expuestas a los efectos nocivos del frío y, en algunos casos, la radiación solar, lo que causa irritación, sequedad y engrosamiento, además del envejecimiento prematuro.

Pero, de acuerdo con la dermatóloga Dra. Valeria Marcondes, miembro de la Sociedad Brasileña de Dermatología y de la American Academy of Dermatology (AAD), los efectos externos no son los únicos villanos de esta historia. “La piel de las manos, por ejemplo, no tiene capacidad de regeneración celular suficiente debido a la menor cantidad de folículos y, en consecuencia, de c. De este modo, esta zona es más sensible a las agresiones externas.”

Por eso, las manos son consideradas como la parte del cuerpo donde es más difícil ocultar los signos de envejecimiento, principalmente debido a la falta de cuidados preventivos.

Entonces, para prevenir la aparición de signos como la flacidez, las arrugas, la sequedad y manchas en las manos, la punta de la especialista es mantener el cuidado de la piel en el día. “Cultivar el simple hábito de hidratar las manos todos los días ya que previene la aparición de estos signos causados por el tiempo y por el medio ambiente, ya que refuerza la barrera de protección de la piel y previene la pérdida de agua transepidermal”, recomienda la especialista.

“La fotoprotección de la región, con filtro solar SPF 30 de amplio espectro de protección y a prueba de agua, también es esencial para prevenir el foto-envejecimiento y la aparición de manchas en las manos. Además, es importante el uso de guantes durante el uso de productos agresivos, como los detergentes, ya que estos también pueden resecar y dañar la piel de las manos a largo plazo.”

Según la especialista, estos cuidados son ya suficientes, pero, para suavizar los efectos del envejecimiento, de la medicina estética ofrece peelings suaves a base de ácido mandélico o retinoico que promueven la renovación celular de las manos.

“En los casos más graves de la resequedad de las manos, el dermatólogo cuenta con el recurso de hidratación inyectable, que consiste en aplicaciones mensuales de ácido hialurónico de bajo peso, con el fin de hidratar las capas más profundas de la piel, devolviendo viço, suavidad y juventud a las manos. El tratamiento dura de 3 a 4 sesiones que pueden repetirse cada seis meses, si es necesario”, destaca.