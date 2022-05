CUIDADO: CIBERDELINCUENTES ATACAN A USUARIOS

– Las cuentas registradas a su nombre que usted no reconoce como propias podrían ser un signo de robo de identidad.

– Los retiros de dinero que no reconoce como propios podrían ser un signo de robo de identidad.

– Revise sus facturas. Los cargos por cosas que usted no compró podrían ser un signo de robo de identidad. Al igual que si recibe una factura nueva inesperada.

No le dé su información personal a alguien que lo llame o le envíe un email o mensaje de texto. Podría ser un estafador que está tratando de robarle su información.

¿Para qué lo necesita? ¿Cómo lo protegerá? ¿Puedo usar otro documento de identidad? ¿Puede usar solamente los últimos cuatro dígitos de mi número de Seguro Social? Proteja su información contra los estafadores en internet y en su teléfono Si se conecta a una cuenta en línea, use una contraseña sólida.

Hay otras organizaciones que podrían pedirle su número de Seguro Social, pero que en realidad no lo necesitan. Entre esas organizaciones se incluyen un proveedor de servicios médicos, una compañía o la escuela de su hijo. Haga las siguientes preguntas antes de suministrar su número de Seguro Social:

– Haga preguntas antes de suministrar su número de Seguro Social. Si algunas organizaciones necesitan su número de Seguro Social para identificarlo (entre esas organizaciones se encuentran el ONP, AFP su banco y su empleador. Este tipo de organizaciones, que efectivamente necesitan su número de Seguro Social, no se lo pedirán por teléfono, email o mensaje de texto.

– Si decida descartar esos documentos, tritúrelos antes de tirarlos a la basura. Si no tiene una trituradora de papeles, busque un evento local de “shred day”, o tache los números de las cuentas con un marcador.

Lo primero es alertar. No es una señal de alarma, el nivel de alerta es mayor, es un barrio complicado y hay que estar más alertas y tener mucho cuidado. En este tipo de filtraciones, el riesgo no es un ataque masivo, sino que los delincuentes puedan aprovechar la información pública para hacer ataques dirigidos.

By