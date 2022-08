¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

EL GENERAL (r) PNP CESAR ALBERTO JORDAN BRIGNOLE, LO HABIA ADVERTIDO EN UN ARTICULO QUE EDCRIBIO EN EL AÑO 2013 Y NADA HA CAMBIADO.

CUIDADO, A UN PASO DE MÉXICO.

“La corrupción en los Poderes del Estado” «No hay una voluntad política para atacar el lavado de Dinero»

“La política antidrogas es un fracaso y Sendero consolida su poder con el avance del narcotráfico”

“Del 2,006 al 2,009 el incremento de hectáreas cultivadas de hojas de coca fue de 8,500.”

“Del 2009 al 2010, pasaron de 59,900 a 61,200 hectáreas de cultivo de hoja de coca, según el “Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca 2010” presentado las Naciones Unidas”

“La Policía Nacional del Perú a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no cuenta con el apoyo logístico”

“Ineficiencia y corrupción de las autoridades Policiales, Judiciales y Fiscales, en el combate contra la delincuencia Organizada y común”.

“El 91 % de los limeños consideró que la ciudad capital es insegura/muy insegura»

“El 81% considera que las fuerzas del orden no están preparadas para esa tarea”

“Los crímenes por encargo han aumentado en la capital, al parecer por presencia de carteles de la droga en el país”

“La población se da cuenta de las deficiencias, pues el 69% sostuvo que Sendero Luminoso le está ganando al Gobierno”

“En este año 2012 y 2013, se ha venido notando el cambio en la modalidad de la delincuencia, siendo más sanguinaria, sin importarle la vida de sus víctimas, estos delincuentes son contratados por terceros para eliminar a una determinada persona a cambio de una cierta cantidad de dinero”

Amigos los ingredientes que se enumeran son algunos de los muchos que los gobiernos nos han dejado, por lo tanto este gobierno con 1 año 8 meses en el poder está a tiempo en tomar medidas drásticas para dar un giro rotundo a su política de Estado y tener como objetivo combatir la corrupción.

Sin necesidad de ser un experto he tratado de hacer un diagnostico de lo más superficial de los problemas que nos están llevando a estar a un paso de México.

Según la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), asegura que el narcotráfico es «el principal enemigo» del país y la lucha contra las drogas «deben ser integrales y sostenidas en el tiempo».

De acuerdo al último informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el Perú es el primer productor de hoja de coca y de pasta básica a nivel mundial. Es ya conocido que más del 80% de los campesinos involucrados en el cultivo de coca destinado al tráfico ilegal se encuentran asimismo involucrados en la producción de pasta básica bruta, o de un mayor grado de depuración de la misma pasta básica lavada, para ello, se ha aprovechado la debilidad de su sistema institucional, que permite que las instituciones y procedimientos de un Estado de Derecho no funcionen en la selva alta, adonde el desarrollo, el bienestar y la inclusión se ven por televisión. Los organismos de control no funcionen, sus fronteras sean permeables y sus funcionarios «corrompibles».

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), entidad perteneciente a las Naciones Unidas, presentó el “Informe anual 2011” donde se muestra un preocupante incremento de los cultivos de coca en el país poniéndonos casi al mismo nivel de Colombia.

Según el documento, “en el Perú, la superficie dedicada al cultivo ilícito del arbusto de coca en 2010 fue aproximadamente la misma que en Colombia, y aumentó por quinto año consecutivo: de 48.200 hectáreas en 2005 a 61.200 en 2010 (aproximadamente 1.300 hectáreas más que en 2009, es decir, un aumento del 2%)”.

Asimismo informa que, “del 2006 a 2009, la superficie de cultivo ilícito del arbusto de coca que se erradicó en el Perú varió de 10.025 a 11.056 hectáreas al año, con lo que se superó el objetivo de erradicación mínima (10.000 hectáreas anuales). En 2010 se erradicaron 12.033 hectáreas de arbusto de coca cultivado ilícitamente en el país. Según el Gobierno del Perú, la parte del presupuesto nacional destinada a hacer frente al problema de las drogas aumentó de forma pronunciada, de 7,4 millones de dólares en 2008 a 69 millones en 2010. El Gobierno destinó casi 100 millones de dólares a la lucha contra las drogas ilícitas en el presupuesto de 2011”.

El “Informe anual 2011” elaborado por la JIFE, es un documento que hace un análisis mundial de la problemática de drogas y se publicó este año al cumplirse el centenario de la aprobación del primer tratado de fiscalización internacional de drogas, la Convención Internacional del Opio, firmada en La Haya el 23 de enero de 1912 y que terminó convirtiéndose en la piedra angular de la fiscalización internacional de las drogas.

Tras presentar el informe en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, Gil Kerlikowske, director de esa oficina, dijo que la capacidad de producción de cocaína en Colombia se desplomó en los últimos años, con lo que el Perú pasó a ser el primer productor mundial.

El documento revelado por Kerlikowske destaca que, por primera vez en 17 años, Colombia tiene una capacidad de producción menor a la de Perú (325 toneladas métricas en 2010) y a Bolivia (265 toneladas métricas en 2011).

Estas cifras con llevan a preocuparnos y hoy día con mayor razón ya que de a cuerdo al informe del diario el Comercio en su titular “Mafias del narcotráfico ganan terreno en el Cusco” donde nos indica que el ataque terrorista producido en un centro poblado del distrito más rico y grande del Perú: Echarate, en la provincia cusqueña de La Convención, la cuna del gas de Camisea. Dos días antes de que el 2010 acabase, el comisario del centro poblado de Kiteni y dos suboficiales fueron emboscados y asesinados en la carretera que une (hecho que fue manejado sin mucha publicidad), desde el año pasado, la zona de Kepashiato con el valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), el mayor productor de cocaína en el país. El atentado no fue un hecho aislado, sino “la consolidación del hasta entonces silencioso crecimiento del narcotráfico en esta parte de la selva cusqueña”.

A esto se suma el ataque a un helicóptero de la policía y el secuestro de 43 trabajadores de Camisea por narcoterroristas abrió la caja de Pandora sobre la ineficacia de las Fuerzas Armadas en el VRAEM y la inexistencia de un aparato de inteligencia efectivo.

El analista en temas de narcoterrorismo, Rubén Vargas afirmo que «Sendero quiere dar un golpe mediático con secuestro en el VRAEM» también sostuvo que el objetivo del plagio es más político que económico, y que en absoluto, el modus operandi de Sendero Luminoso no es nuevo. En junio del 2003, secuestró a personas en una empresa de gas de Camisea con el mismo procedimiento. Los senderistas no son simples sicarios del narcotráfico, eso es simplificar el asunto, no son meros guachimanes.

Mientras el Estado ha gastado millones de soles en los últimos años la superficie cultivada de hoja de coca en el Perú no ha ido a la par con la inversión que busca controlar su expansión. Pese a todos los planes y presupuestos aprobados, en los últimos 10 años el cultivo de esta planta se ha incrementado en casi un 40%, y son los valles del Monzón y el Alto Huallaga, el VRAEM y La Convención los lugares donde más se produce la hoja. La producción potencial de cocaína también se ha disparado. De las 141 TM del año 2000 a 302 TM el 2008.

Para el analista en temas de seguridad Rubén Vargas, la emboscada evidencia no solo la presencia de traficantes en La Convención, sino también el fortalecimiento de Sendero Luminoso en el VRAEM. “Esta zona representa el 22% de la oferta nacional, el consumo tradicional es mínimo. La política antidrogas es un fracaso y Sendero consolida su poder con el avance del narcotráfico”, concluye Vargas. Para satisfacer la demanda de consumo tradicional se necesitarían apenas 9 mil hectáreas y en el país hay casi 60 mil.

El informe del Comercio termina diciendo a la expansión de las mafias de narcotraficantes, aliadas de Sendero Luminoso, se suma la tecnología que usan estos grupos para mejorar el rendimiento de la hoja de coca y la sustitución de algunos insumos químicos para elaborar la droga. En Loreto, en las cuencas del Amazonas y el Putumayo, por ejemplo, han obtenido una planta de coca capaz de crecer en selva baja, y no necesariamente en lugares escarpados como el VRAEM. Esto les ha permitido avanzar y fortalecerse, ante la débil presencia del Estado. Solo en el Perú, se estima que las ganancias anuales del tráfico minorista de cocaína superan los US$ 22 mil millones, que representan el 80% del presupuesto público nacional. “Tiene que replantearse la política antidrogas”, insiste Rubén Vargas; mientras, Lelis Rivera asegura que “las cosas están terribles en los alrededores de Kepashiato”.

De acuerdo al informe del comercio se puede apreciar la incapacidad y la debilidad de la presencia del Estado y el fracaso de la policía en la política antidrogas dejando que Sendero Luminoso consolide su poder, con el avance del narcotráfico para contrarrestar el incremento de la Superficie de hoja de coca cultivada (en hectáreas), ya que en el periodo del 2000 al 2005 el incremento de hectáreas cultivadas de hojas de coca fue de 5 200 y del 2006 al 2009 fue alarmante ya que llego a incrementarse a 8 500 hectáreas de cultivo de hoja de coca, casi el doble.

De acuerdo al informe del 24 de junio 2011, un incremento de 2,2 % experimentaron las superficies cultivadas de hoja de coca en territorio nacional y pasaron de 59,900 hectáreas, en 2009, a 61,200 en 2010, según el “Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca 2010” presentado las Naciones Unidas.

El peligro del la expansión del narcotráfico en el área del sembrío de hoja de coca y de acuerdo a lo que indica el Dr. Frank Niño Díaz. que el siglo XXI no sólo nos sorprende por el gran avance tecnológico en un mundo globalizado, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, debido a que ahora tienen mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles; y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afecta a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país.

La Globalización, las relaciones y la creciente interdependencia económica entre países, ha traído como consecuencia mayores oportunidades y nuevos mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.

Aunque, actualmente la denominación de «lavado de dinero» es obsoleta debido a que no sólo se «limpia» dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de bienes, tales como propiedades, acciones, vehículos, por lo que lo apropiado es referirse a este ilícito penal como «lavado de activos».

El Licenciado en Economía Política Julio Sevares de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en su obra «Dinero Sucio», dice que el lavado de dinero alcanza magnitudes escandalosas, ya que la cantidad de dinero que circula es tan grande que se ha convertido en una amenaza, porque: Implica una evasión impositiva, reduce el control de los mercados monetarios de los países afectados.

Constituye una inmensa «caja» disponible para financiar la corrupción y el delito, por lo cual vulnera los sistemas jurídicos y políticos.

La debilidad de los gobiernos y las regulaciones no se debe a falta de visión o de decisión, sino a que delitos como el lavado no son excreciones marginales del sistema económico ni el producto de la actividad de un grupo de delincuentes profesionales, sino que son parte del mismo sistema.

Lamentablemente no hay una voluntad política para atacar en «lavado de dinero» es un serio problema, que perjudica no sólo a nuestro país sino también a todo el mundo, dado el volumen asombroso de este delito trae como consecuencia: La corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras.

En el país cerca de seis mil millones de dólares al año introducen el lavado de activos en la economía peruana. De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Macroconsult –realizado a pedido de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida)–, dicha actividad representa en la actualidad entre el 2.5 y el 6.3% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú.

De acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI, organismo intergubernamental creado el 1,989 por el G – 7 para la lucha contra el lavado de dinero, desaprueba las medidas que el país ejecuta contra el delito.

Según el análisis el Perú no cumple con las recomendaciones mas criticas. Una de ellas: que el país cuente con una Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) con poder.

La Policía Nacional del Perú a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –encargada del rastreo de los movimientos irregulares de dinero– no tiene acceso a la información bancaria y algunas veces debe esperar hasta un año para lograr el levantamiento del secreto bancario de las empresas y personas investigadas. Y peor a un, el estudio reporta que no existe en la Fiscalía o en el Poder Judicial el seguimiento a los informes elaborados por esta entidad.

“La UFI (que hoy es una intendencia adjunta a la SBS) está coja y no tiene acceso a información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria”, explico Jorge Yumi Gerente de Asuntos Internacionales de la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP, informo que hacia inicios del 2012, GAF ha programado la revisión de las políticas contra el lavado. El objetivo: comprobar la eficacia de tale medidas.

A esto se añade la falta de peritos especializados también cuenta entre los obstáculos y, de hecho, entre la Fiscalía y la Policía no son más de 20 los especialistas. Esto, sin dejar de lado la precariedad de la capacitación de las autoridades judiciales para el tratamiento del tema. Más grave aún es el hecho de que la implementación del nuevo Código Procesal Penal puede, debilitar la investigación sobre este delito pues “se ha establecido un plazo máximo de ocho meses para esta labor, pero la complejidad del delito amerita un mayor tiempo”.

En nuestro país, el delito de lavado de activos es, por decirlo de alguna forma, nuevo. Desde que en 2002 se promulgó la Ley 27765 –que pena los ingresos o bienes obtenidos de forma ilícita por cualquier ciudadano– el Poder Judicial no ha dictado aún ninguna condena, de acuerdo con la normativa, en los casos referidos a este ilícito, las penas fluctúan entre 8 y 15 años de prisión. Sin embargo, existe el agravante de ser parte de una organización criminal dedicada a esta ilícita actividad, lo que aumentaría el tiempo de prisión hasta un periodo no mayor de 20 años.

Amigos, como se puede apreciar el narcotráfico en nuestro país está avanzando a una velocidad vertiginosa y no hay una política que pueda darle frente a este flagelo, no esperemos llegar a la inseguridad que vive México y después lamentarnos y buscar culpables. México está combatiendo tres guerras : la de los carteles del narcotráfico entre sí por el control de territorios; la de los grupos “Zetas” (organizaciones delictivas constituidas por ex militares y ex policías), que practican el secuestro y el robo contra la población civil, y la de los militares y fuerzas especiales contra los propios ciudadanos, y nosotros ninguna.

Al narcotráfico y al terrorismo hoy llamado “Narcoterrorismo” se suma la inseguridad ciudadana, lo preocupante de esto es que durante los gobierno anteriores personas que han ocupado el Ministerio del Interior han prometido en reducir esta inseguridad en las calle y combatir el narcoterrorismo, han aplicado diversas estrategias y planes para cumplir el ofrecimiento. Sin embargo el 75% de limeños aún se siente amenazado por la delincuencia común y el 28% ha sido víctima de algún delito en el último año, a la fecha el 91 por ciento de los limeños consideró que la ciudad capital es «insegura/muy insegura», y 62% catalogó como «mala/muy mala» la labor de la Policía Nacional en el tema de seguridad ciudadana, según un sondeo del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.

Además, en lo que va del 2010, se han registrado 15 robos y crímenes perpetrados por sicarios, quienes ya no dudan en acribillar a plena luz del día. Según estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el último año se registró 8% más casos de robos, hurtos y homicidios en Lima y Callao.

De acuerdo a un informe del diario La Primera (7/03/12) donde el periodista Alejandro Arteaga indica que los Crímenes por encargo han aumentado en la capital, al parecer por presencia de carteles de la droga en el país. “Cinco asesinados en una semana»

Oficiales retirados de la Dirincri sostuvieron que el sicariato ha aumentado porque el tráfico de Drogas se ha instalado en el Perú. En los últimos tres años, los casos por esta modalidad han registrado un aumento. Según la ONG Ciudad Nuestra, el incremento de los homicidios cometidos por sicarios, pasaron de 5,26% en el 2005 a 8,11% el 2008 y hasta el año pasado habrían llegado a más del 10 por ciento de los casos de homicidios.

Durante los últimos cinco años aumentó la presencia de carteles mexicanos en el Perú y según International crisis Group (2008), estos carteles, junto con los Colombianos, controlan las principales operaciones de exportación de cocaína en el país.

En el informe propalado por el diario El Correo el día domingo 09 de enero donde indica lo escalofriante de la inseguridad en Lima son las cifras recién iniciado el 2011, sólo en los primeros ocho días del año, 14 personas han sido asesinadas en las calles de la capital a consecuencia de cruentas balaceras o los llamados ajustes de cuentas.

Lo más preocupante es que según la encuesta para El Comercio del 20/05/2012, el 81% cree que las fuerzas del orden no están preparadas para esa tarea.

Una encuesta de Ipsos Apoyo para El Comercio reveló que los encuestados consideran que el principal problema que debe priorizar actualmente el Gobierno es la lucha contra el terrorismo.

El 79% de entrevistados señaló que este punto es crucial, expresando la percepción de que el Estado no ejecuta una adecuada estrategia para enfrentar a los subversivos en el VRAE y en La Convención.

Ello porque el 81% considera que las fuerzas del orden no están preparadas para esa tarea. En tanto, el 41% consideró que la estrategia que debe seguir el Gobierno para combatir a Sendero Luminoso es enfrentar la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía. Por este problema, el 46% cree que aún no se puede acabar con el narcoterrorismo.

Así, la población se da cuenta de las deficiencias, pues el 69% sostuvo que Sendero Luminoso le está ganando al Gobierno.

A esta debilidad de los gobiernos que no tienen una política adecuada para contrarrestar el accionar contra la delincuencia organizada y el narcoterrorismo, se suma la corrupción policial y militar donde el periodista Gustavo Gorriti escribe en la revista Caretas sobre el mercado negro, para pagar por los ascensos, el indica que estaba más activo que nunca, y le dieron detalles precisos sobre quién –al pie del poder– decidía los ascensos, cuánto cobraba y cómo; y dónde se le pagaba. El indica que la información no vino de una sino de varias fuentes…Este informe del periodista Gorriti es alarmante ya que pone en vitrina a los oficiales que deseen ser generales por sus meritos o por la oferta y la demanda, en algunos casos la desesperación de algunos malos oficiales por querer ser generales los obligaran a buscar dinero para financiar sus ascensos, y esta debilidad será aprovechada por personas ó organizaciones que se encuentren al margen de la Ley.

En la puerta de tu casa, a pocos metros del trabajo, en el autobús de regreso a ver a la familia, por la noche o la mañana. En cualquier momento y lugar una vida tranquila puede encontrar su fin a manos del robo, secuestro y asesinato de delincuentes que acechan al país.

En este año 2012 y 2013, se ha venido notando el cambio en la modalidad de la delincuencia, siendo más sanguinaria, sin importarle la vida de sus víctimas, estos delincuentes son contratados por terceros para eliminar a una determinada persona a cambio de una cierta cantidad de dinero, tenemos en estos últimos días (Fuente del Comercio) el de Luis Choy, periodista gráfico de El Comercio, se sumó a las víctimas de la delincuencia así como el vicepresidente regional de Amazonas, Augusto Wong López; el contador Félix Rómulo Gonzales Victorio, el ciudadano alemán Joseph Schauberger Rodel, la ama de casa Yolanda Esperanza Rique Arena, entre otras tantas vidas perdidas que esperan justicia.

02/02/13 Un grupo de ‘marcas’ asesinó al cambista Dans Marín Nieves de un disparo en la cabeza para robarle 70 mil soles que había retirado de una agencia bancaria de la provincia limeña de Barranca.

09/02/13 El médico y vicepresidente regional de Amazonas, Augusto Wong López, falleció luego de recibir varios disparos en el pecho a manos de un sicario adolescente, cuando se encontraba en su consultorio particular de Bagua Grande.

11/02/13 El suboficial PNP Rogelio Llamoctanta Huamán fue asaltado en la puerta de su vivienda ubicada en Santa Anita. Luego que tres sujetos intentaron apropiarse de su vehículo, abrieron fuego contra el agente, quien falleció en la clínica Montefiori.

13/02/13 Un grupo de extorsionadores hizo estallar el primer piso de la casa de un comerciante en Ate Vitarte, a quien exigían una fuerte suma de dinero para no atentar contra su vida.

17/02/13 Rubén Salas Espinoza falleció de un disparo en la cabeza en un local deportivo de Cercado de Lima, donde jugaría un partido de fútbol. En el mismo local se realizaba una fiesta infantil con más 20 niños en el interior.

19/02/13 El ciudadano alemán y empresario Joseph Schauberger (65) fue encontrado muerto en su casa de Chaclacayo. Falleció de un disparo en el pecho aparentemente a manos de su empleado Hernán Mayco Quispe Astopillo.

20/02/13 Félix Rómulo Gonzales Victorio, contador de profesión, murió baleado en el interior de la Notaría Paino, ubicada en Surquillo. Un grupo de “marcas” lo siguió hasta el lugar y al ver que se resistía al asalto, le dispararon con total sangre fría.

FORMAS DE LAVAR DINERO

• Negocios supuestamente legales, que sobrevaluen sus ingresos para esconder dinero ilícito, aun cuando tengan que pagar mas impuesto.

• Casinos, obteniendo certificados en casas de juego donde se justifiquen la ganancia de grandes cantidades de dinero.

• Giros al exterior, utilizando las casas de giro para movilizar dinero entre países, aprovechando la falta de controles, caso “Los norteños”.

• Autopréstamos, creando empresas financieras de fachada, la cual otorgaría préstamos a traficantes con su propio dinero, caso concreto de una entidad ubicada en el oriente peruano. Modalidad muy usada en Colombia.

• Préstamos ficticios, armando una operación inexistente con bancos extranjeros, que prestan grandes cantidades de dinero, generalmente para el apoyo agropecuario.

• Casas de Cambio, cambiando la moneda por certificados de cambio mucho más fáciles de ser trasladados sin ninguna sospecha.

• Sobrefacturación de exportaciones, inflar los montos exportados para justificar una mayor cantidad de divisas recibidas.

• Zonas de libre comercio, aprovechando la falta de controles para realizar operaciones comerciales con dinero “sucio”.

• Exportaciones ficticias, simular operaciones de comercio exterior, generalmente en la pesca.

• Activos, sobrevalorar una empresa al comprarla o venderla, especialmente las empresas pesqueras.

• Operaciones bursátiles, adquirir valores de alguna empresa, generalmente de prestigio, para incrementar su patrimonio.

• Inversiones en bienes raíces, comprar o vender propiedades, sobrevaloradas o difíciles de valorar, por ejemplo las propiedades haciendas de Tito López Paredes.

• Comercialización de joyas, obras de arte, antigüedades, sobrevaluadas, para poder movilizar grandes cantidades de dinero, generalmente al exterior con una sola transacción.

• Financiamiento de campañas políticas, especialmente se encuentra esta modalidad en las famosas donaciones de grandes capitalistas, empresarios que prestan para actuar como testaferros.

• Constitución de entidades de servicio público y fundaciones acogiéndose especialmente a la confianza, aprovechando ser visto con las altas autoridades, para luego recurrir a exoneraciones de tributos u otros.

No permitamos que nuestra dignidad se quiebre por la corrupción y no permitamos en nuestras instituciones Policiales y Militares claudiquen por algunos malos elementos en su organización.