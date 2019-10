En mi vida siempre he sido transparente, se elegir a mis amigos (y enemigos también), por eso me rodeo de colegas sinceros con valores y principios, así comparto mi tiempo y podemos dialogar.

Que no tengan miedo de opinar y no bajen la cabeza, que no sean waripoleras, que no se dejen manipular por el poder o la corrupción; porque la nuez es lo de menos, sino en lo que nos convierte.

Con los colegas y amigos que tengo me es suficiente, no quiero más. Me rodeo, de colegas honestos y leales, que siempre siguen adelante sin temor, a pesar de nadar contra la corriente…