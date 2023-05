Cuba está en el hoyo pero envia manga de espías a Peru y otros países

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Una vez que los comunistas llegan al poder, solo muerto lo sacan.

Las imborrables imágenes de millones de gente que huyen de la tirania, por el miedo, la opresiva presencia policial, los estantes vacíos de las tiendas, el desesperado mercado negro callejero, la extrema pobreza, hambre, etc. De hecho esto no es un cuento.

Tras un siglo de experimentos comunistas en docenas de países de cuatro continentes no encontramos un solo ejemplo, ni uno, en que el comunismo no haya sido sinónimo de represión, tortura, corrupción, destrucción de la libertad y muerte, pobreza para el pueblo y lujo para sus dirigentes. Tanto es así que los estados comunistas tuvieron que levantar muros y alambradas en las fronteras no para evitar que entraran los de fuera, sino para evitar que salieran los de dentro, deseosos de huir del infierno comunista.

El fracaso del comunismo en Cuba, Venezuela, Argentina, México, Chile, Nicaragua, Colombia, Bolivia o Corea del Norte, es tan evidente que no se puede ocultar y aún así pretenden perpetuarse en el poder. Porque una vez que un comunista ocupa el poder, jamás lo abandona voluntariamente. Para ello cuentan con el apoyo de sus padrinos El Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Socialismo del Siglo XXI y la CIDH.

Lo que es la vida, en Cuba producían la mayor cantidad de azúcar del mundo, en Venezuela era más cara una botella de agua que un litro de gasolina… todo esto antes que el COMUNISMO volviera a estos dos hermosos países tierra de miseria y cuna de migrantes! En Cuba no hay azúcar y en Venezuela no hay gasolina. Y EN ARGENTINA NO HAY CARNE!!!



Y aún así existen IMBÉCILES QUE AFIRMAN «que el SOCIALISMO NO FUNCIONA»? NO FUNCIONA CARAJO? Funciona perfectamente, LLEVA A LA MISERIA TODO LO QUE TOCA Y ENRIQUECE A QUIÉNES LO APLICAN ( gobernantes y cúpulas).

Los cubanos tenían una muy buena carne, fábricas de RON de altísima calidad, el tabaco, PUROS HABANOS que aún hoy se venden de alto standing, puros habanos que se venden a 400€ la unidad, mientras el trabajador que los hace gana poco más de 50€ al mes, pero eso no se llama explotación.



De hecho Venezuela, antes de ser una ruina de país, era el mejor país después de Argentina, para trabajar o invertir y vivir bien, ahora Venezuela y Argentina son, los peores países para vivir

El azúcar cubano sólo era para la URSS a cambio de petróleo y otros bienes.Al caer la URSS ya no tienen esa inyección. Maduro no es capaz de usar los narco USD para mantener los pozos de petróleo nacionalizados.Los países que apoyan a Venezuela tienen acciones en las refinerías y pozos. Ya no la van a dejar que explote o vendan, ellos tienen el control del mercado. Maduro cambio un imperio por otro. Solo se jodió

Ya estaba por cerrar la nota y llega mi colega Pedro Gálvez de la mano de la esplendorosa «Caperuza», y me dice que era increíble como en Venezuela no había combustible. Yo le dije, que no te asombre que seamos isla en medio del mar y no tengamos sal? Es verdad, como dijo Churchill si caen en el desierto se jodió la arena