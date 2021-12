Cuba envía peligroso agitador de masas como embajador

By

QUIERE EVITAR LA VACANCIA A COMO DE LUGAR

¿Se cocina un golpe contra el Congreso de la República para evitar la vacancia de Pedro Marmaja, por eso se adelanta a los destapes periodísticos de este domingo en Cuarto Poder y Panorama, y señala que estos serán editados y que no podrán callarlo? SALDRAN NUEVOS AUDIOS Y VIDEOS!!!

¿Por mentiroso e inepto y “peleado” con Vladimir Cerrón dueño de Perú Libre, esta que se muere de pánico. El martes 7 tiene que presentarse al Congreso de la Republica? Primero traja al uruguayo comunista Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, para que lo respaldara. El jueves por la noche se reunió con las FF.AA. y PNP, el viernes con algunos líderes de partidos políticos, ayer sábado se fue a provincia a llorar, e invocar a la población a no dejarse sorprender por algunas personas que tratan de implicar a su gobierno con casos de corrupción?

PARA QUE QUIERE CAMBIAR EL GABINETE HORAS ANTES QUE SE CONOZCAN NUEVAS DENUNCIAS? CUANDO MÁS HABLA MÁS SE EMBARRA: «Yo pido a no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos entender que estamos involucrados en actos de corrupción (…) estoy seguro que están tramando muchas cosas, pero no podrán callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo». QUEDA MEJOR CON LA BOCA CERRADA.

Y como si fuera poco, Cuba nos envía al coronel Carlos “El Gallo” Zamora, como embajador, que como “embajador” hizo destrozos en Ecuador y Bolivia, es un agente de inteligencia experto en agitación y movilizaciones conocido como “El Gallo”. Lo acompaña su esposa que tiene el grado de Coronel. Su tarea: reforzar a Castillo y unificar a los rojos. ¡Ojo con este agitador!

¡¡¡INTELIGENCIA CUBANA TRABAJANDO EN EL PERU!!!

Detrás de “El Gallo” Zamora vendrán más militares como agregados y otros como agentes consulares para operar y desarticular las protestas pacíficas que piden la vacancia ´presidencia, atreves de una “operación frontal” para propiciar la represión.

“El Gallo Zamora”, es un experto en inteligencia, pertenece a la Dirección de Inteligencia de Cuba, la que “dirige todo el aparato de penetración, influencia y subversión de Cuba. La Inteligencia cubana desestabiliza, chantajea, subvierte, financia y realiza cuanta actividad ilegal sea necesaria para imponer los intereses de Cuba en el mundo”.

El cubano ingresó en la inteligencia en 1968 y a partir de ese año se ha desempeñado en diversos cargos diplomáticos que solo son fachada. En Nueva York “desarrolló su trabajo contra Estados Unidos bajo la fachada de representación diplomática del gobierno de Cuba ante Naciones Unidas”.

OJO: con anterioridad, entre 2006 y 2011, figuró como embajador en La Paz Rafael Dausá Céspedes, uno de los peses gordos de la inteligencia cubana, quien fue pieza clave para la consolidación de Evo Morales en sus primeros años en el poder. Bolivia es un satélite, junto con Venezuela y Nicaragua y ahora el Perú, del proyecto del Foro de Sao Paulo, que busca llevar el socialismo del siglo 21 (neocomunismo) al poder en una América integrada y liderada por Cuba”.

Pero “El Gallo”Zamora no opera solo, cuenta con una mano derecha que lo acompaña a todas partes. Se trata de su esposa, la coronela, Maura Juampere, quien también usa un disfraz de “promotora cultural”, pero en realidad es pieza clave para extender los dominios de Cuba. Juampere también es miembro de la inteligencia cubana y quienes la conocen sabe de su “eficiencia” para trabajar a lado de su marido.

Se dice que es muy capaz y eficiente en su trabajo. A raíz de la deserción en Ecuador, en enero de 1989, de Enrique García Díaz, alias “Walter,” alto oficial operativo de la Inteligencia cubana, tanto Zamora como Maura fueron retirados de Ecuador. Quedó comprometida toda la base clandestina del trabajo secreto de Cuba para desestabilizar y controlar a la joven democracia ecuatoriana, incluida la financiación ilegal de campañas políticas presidenciales por parte de los servicios cubanos.

A PONER LAS BARBAS EN REMOJO Y NO DEJARSE SORPRENDER EL MARTES 7 DE DICIEMBRE MARCHA DE APOYO AL CONGRESO 8:00 AM.