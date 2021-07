Up Next

La población sufre largos cortes de electricidad y ha sido cada vez más difícil encontrar productos básicos, alimentos y medicinas, que solo se venden en tiendas de divisas a las que la mayoría de los cubanos no tienen acceso.

Hasta el momento, las autoridades aún no han publicado un número oficial de arrestos, pero hay una lista provisional elaborada por activistas locales que ya tiene 65 nombres solo en La Habana.

