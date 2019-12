No es fácil mantener la llama encendida en las relaciones largas, pero un nuevo libro trae algunas técnicas esenciales que garantizan el triunfo en la intimidad.

Un nuevo estudio reveló que, en sólo un año de Relación, las mujeres son las primeras en perder el interés por el sexo. En los hombres, la duración de la relación no parece ser un problema para el deseo sexual. Afortunadamente, no todo está perdido.

La cuestión es cómo mantener la magia y usar algunos trucos para mejorar la relación. Eso es precisamente lo que propone un nuevo libro llamado “Adventures in Sex, Love and Laughter” (“Aventuras en el Sexo, Amor y risa”).

En un artículo escrito para el sitio Británico i, la autora británica Isabel Losada, presentó cuatro aspectos clave, para hombres y mujeres, para mantener la magia y mejorar las relaciones.

Aprenda a usar las palabras “no”, ” sí ” y “espere”

Comunicar y ser honesto sobre lo que quiere es esencial para cualquier relación, incluso en los momentos más cálidos. Según Isabel, es especialmente difícil para las mujeres decir ” no ” cuando no tienen ganas de tener sexo y su pareja sí. Incluso en estas situaciones, tienden a aceptar los intentos de complacerlos.

“Si nunca dices que no, ¿cómo puedes decir que sí?”, pregunta la autora, que recomienda aún decir sí con entusiasmo cuando esté de humor. “La vida sexual de una pareja será mucho mejor si ambos tienen relaciones cuando los dos están de humor y eso debe ser comunicado”, afirma.

Aprender a decir “espera” también es importante porque los hombres tienden a apresurarse y necesitan ser desacelerados. “Y cuando desacelera el sexo, obtiene el doble del placer”, dice.

Aprende exactamente qué hacer con el clítoris

La misma falta de comunicación al negar o aceptar iniciar una relación sexual ocurre durante la relación. El clítoris es una parte muy importante del placer femenino y los hombres necesitan aprender a trabajar en esa parte rica en nervios.

Por supuesto, las mujeres son diferentes y lo que parece agradable para una puede que no sea para otra. Así que, si es necesario, no dude en explicar exactamente lo que le gusta en ese lugar. “No puede quejarse de que su compañero no acierta en el punto correcto si no da orientaciones específicas. [ … ] Los hombres no pueden leernos la mente”, concluye.