La hora de acostarse puede ser un buen período para dejar la región bien ventilada y no congestionada. Esto contribuye mucho a la salud íntima. Algunas mujeres dicen que no se sienten cómodas durmiendo sin nada en la parte inferior. Para ellas, un pijama, preferiblemente de algodón y bien larguito, también puede ser una opción.

No use truzas apretadas y de telas sintéticas en el día a día

Las truzas no deben lavarse en el baño y tampoco deben permanecer en la caja para secarse. El lugar es húmedo y cálido, lo que favorece el crecimiento de hongos y bacterias en la pieza. La mayoría de los jabones corporales tienen pH ácido y para las bragas debemos dar preferencia a los jabones neutros. Los productos como el jabón para lavar la ropa y los suavizantes tampoco deben usarse, ya que pueden causar alergia e irritación.

No lave la ropa interior en el baño

