Probablemente haya oído decir que calentar vegetales en el microondas destruí sus nutrientes esenciales, así que sepa que al menos con respecto a estos alimentos es sólo un mito. La verdad es que calentar verduras en esta apariencia conserva mejor sus vitaminas y minerales, en comparación con otros métodos de cocción, según información divulgada por la agencia gubernamental estadounidense Food and Drug Administration (FDA).

Sin embargo, sí es verdad que ciertos alimentos no tienen nunca entrar en el microondas y probablemente ni sospecha quiénes son estos grandes ‘criminales’.

He aquí una lista publicada por el portal Eat This, Not That!, que nunca debe ser puesto a calentar en este aparato electrodoméstico:

Huevo duro

Preparar algunos huevos duros para comer más tarde puede ser bastante práctico, ya que están cargados de nutrientes y cuando se conservan dentro del refrigerador pueden durar semanas. Todavía, el huevo puede literalmente explotar cuando aquí no hay microondas y no es sólo cuando está dentro, esta ‘explosión’ puede ocurrir cuando la comida ya está en el plato o en la boca! Corta el huevo en cuatro partes para evitar esta pequeña tragedia.

Salsa de tomate

Después de todo, que nunca calentó la pasta o estofado con salsa de tomate del día anterior no microondas… y seguro que pasó unos segundos oyó esos pequeños sonidos de estallido y el aparato quedó cubierto de salsa. Esto se debe a que la consistencia espesa de la salsa de tomate dificulta el movimiento de las partículas, y el calentamiento a presión causa una erupción repentina. Sugerimos calentar las comidas con salsa de tomate en la estufa, donde puede ir revolviendo la comida mientras la salsa se calienta más lenta y uniformemente.

Carne congelada

Los estudios revelan que descongelar la carne en el microondas puede conducir a la formación de bacterias en las partes de los alimentos que permanecen más frías, lo que a su vez puede provocar la aparición de intoxicaciones alimentarias.

Pimientos

Colocar este alimento no microondas puede hacer que se incendie instantáneamente. Y la capsaicina, una de las sustancias presentes en los pimientos, se expulsa durante el proceso. Luego, cuando abra el microondas, la capsaicina se liberará al aire, provocando ardor en los ojos y la garganta. Además, la fruta pierde la mayoría de sus nutrientes esenciales.