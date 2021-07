Hecho los cálculos, y teniendo en cuenta que el mini-Patito en el ala del tercer pato de la segunda línea (que es la respuesta más votada) es de hecho un pato, en la imagen hay 16 patos y no nueve, como a primera vista parece y como tantas personas respondieron, errando rotundamente la prueba que se ha vuelto viral.

¿Quién, al navegar por las redes sociales , no aceptó ningún desafío de aquellos que parecen superfaciales y luego fallaron por completo la respuesta? Para ello consiste en contar patitos en una imagen, al parecer, de 3×3 de estos valientes ejemplares. Pero las respuestas equivocadas han sido tan frecuentes que el acertijo ya se ha vuelto viral.

Suena fácil: son las nueve. Pero no. El acertijo ya es viral, con cibernautas tratando de resolverlo y sin obtener la respuesta correcta.

By