CUANTO MAS SE VA A DENIGRAR A NUESTRA POLICIA

Sin vuelta, Inspectoría de la PNP cita para este miércoles 31 de agosto al coronel Colchado a las 9 y 30 a.m., a fin de que sea notificado del “acto administrativo”, por haber participado en el operativo en Palacio de Gobierno para la detención de Yenifer Paredes, que hoy cumple una orden de 30 meses de prisión preventiva por presuntamente integrar una organización criminal encabezada por Castillo.

