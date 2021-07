EL HONOR DE LOS PERIODISTAS ESTA ENCIMA DE TODO

DEMOCRACIA INCLUYE LIBERTAD DE PRENSA, CARAJO!

Los reiterados ataques y amenazas a los periodistas de Willax por parte de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Julian Palacion, Anibal Torres y otros energúmenos de Perú Libre, en complicidad de nuestra casta política y autoridades que hacen mutis, no nos debe doblegar ni guardar silencio.

Sólo queda recordarles, que el periodismo es un derecho de los pueblos a informarse, que se ha ganado con mucho sufrimiento y sangre a través del tiempo. No puede ser un mecanismo donde sólo quien tenga el poder económico y político puedan expresarse para beneficio propio. Llama a preocupación la actitud vergonzosa de algunos colegas, que se tapan la boca y los ojos, no protestan y simplemente ponen la mano para recibir un sueldo miserable olvidando nuestra ética profesional:

Cual es el análisis que los periodistas debemos debatir:

LIBERTAD DE EXPRESION – En los medios de comunicación, en relación con la libertad de expresión, deben coexistir editores y periodistas, teniendo en consideración que el respeto legítimo de la orientación ideológica de los editores o propietarios, queda limitado por las exigencias inexorables de la veracidad de las noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible por el derecho fundamental a la información que poseen los ciudadanos.

LIBERTAD DE PRENSA – La libertad de prensa pertenece a la opinión pública. Debe ser defendida contra la usurpación o el asalto de cualquier grupo, público o privado. Los periodistas deben estar constantemente alerta de que los negocios públicos sean conducidos en público. Deben estar vigilantes ante todos aquellos que utilizarían a la prensa con el fin de consumar propósitos egoístas.

INTERÉS PÚBLICO– En relación a temas como intimidad/privacidad, grabaciones clandestinas, simulaciones/subterfugios u hostigamiento, se producen situaciones excepcionales, que pueden ser cubiertas por la prensa invocando el interés de la opinión pública, sólo en caso de: a) descubrir o exponer un delito o una falta grave; b) proteger la salud pública y la seguridad; c) prevenir que la ciudadanía sea engañada por alguna declaración o acción de un individuo o una organización.

INTIMIDAD / PRIVACIDAD – Una parte fundamental de los valores profesionales del periodista es el respeto al derecho del individuo a la intimidad y a la dignidad humana, en conformidad a las disposiciones del derecho internacional y nacional, referente a la protección de los derechos y la reputación de las personas, prohibiendo la difamación, la calumnia, la tergiversación y la injuria.

COMPROBACIÓN – Todos los hechos motivo de una investigación propia o recibida sin suficientes garantías de autenticidad deberán comprobarse antes de su publicación. Los aspectos particularmente delicados o conflictivos deberán contrastarse en más de una fuente antes de aceptar su verosimilitud. A cada fuente utilizada en el proceso de Comprobación sólo se someterán los hechos, citas o aspectos parciales que se desee Verificar. En ningún caso se les entregara ni leerá el texto completo definitivo destinado A publicarse.

FUENTES – Toda noticia importante o controversial debe ser atribuida a una fuente, debidamente identificada. Si se trata de unas revelaciones que, presumiblemente, podrían causar conmoción, se consultará a dos o tres fuentes distintas.

PERIODISMO INVESTIGACIÓN – Esta rama del periodismo supone el empleo de los métodos y técnicas propias de la investigación social. No es cuestión de rasguñar la superficie de los sucesos y concluir. El legítimo periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y honestidad de informaciones y opiniones, y es incompatible con campañas periodísticas realizadas desde tomas de posición a priori o por intereses particulares. La investigación es una herramienta legítima del trabajo periodístico, pero debe realizarse dentro de los límites de la constitución, de la ley y del respeto a la dignidad humana. Como cuestión de principio, un periodista de investigación que haga declaraciones falsas sobre su identidad o la identidad de la publicación a la que él representa es culpable de tener una conducta incompatible con la dignidad y el papel de la prensa. La investigación secreta sólo se puede justificar en casos excepcionales, si trae a luz información de especial interés público, que no se podría obtener por otros medios.

CUARTO PODER – Se trata sólo de una expresión tradicional… La prensa formula juicios de valor, pero no produce veredictos ni debe ocupar el lugar de un poder del Estado. Para desarrollarse plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Esta participación será imposible si los ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los asuntos públicos que necesitan, y que debe ser prestada por los medios de comunicación… Sería erróneo sin embargo deducir que los medios de comunicación representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o cultural, como la escuela. Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al periodismo en poderes o contrapoderes (mediocracia) sin que al propio tiempo estén dotados de la representación de los ciudadanos o estén sujetos a los controles democráticos propios de los poderes públicos, o posean la especialización de las instituciones culturales o educativas correspondientes.

DERECHO A LA INFORMACIÓN – El recibir información es uno de los derechos fundamentales del ser humano y que el ciudadano puede exigir que las noticias publicadas por los medios sean veraces y las opiniones, honestas y libres de presiones provenientes del sector público o del privado.El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista.

ÉTICA Y AUTOCONTROL – Los medios de comunicación deben establecer un claro compromiso de someterse a principios deontológicos rigurosos, que aseguren la libertad de expresión y el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir noticias veraces y opiniones honestas. Para la vigilancia del cumplimiento de estos principios deontológicos, deben crearse organismos o mecanismos de autocontrol, integrados por editores, periodistas y asociaciones de ciudadanos usuarios de la comunicación, representantes de las universidades y de los jueces, que emitirán Resoluciones sobre el cumplimiento de los preceptos deontológicos en el periodismo, con el compromiso previamente asumido por los medios de comunicación de publicar tales resoluciones.

Si Beto Ortiz, Phillip Butters y Milagros Leiva no han cometido ningún delito, al emitir una opinión porque tanto laberinto? No debemos olvidar que el periodismo debe ser útil a la nación en su conjunto, no al poder de turno ni a los políticos, que debe estar vinculado con la sociedad y contribuir a formar opinión al tiempo que dota de mayor sentido a las grandes luchas sociales. La libertad de expresión en el Perú se ha abierto paso y lo sigue haciendo por las luchas de los propios periodistas no comprometidos con el poder.

Es cierto que aún hay cierto nivel de libertad de expresión, donde el periodismo nacional independiente aún puede decir lo que quiere, pero se hace bajo amenaza o coacción. U na de las acciones de coacción es el chantaje de la publicidad, ya que informar con un criterio diferente a la política del gobierno se penaliza con no recibir las pautas publicitarias. Otra es la amenaza de denuncias penales por “quítame esta paja”. Hoy son los periodistas de Willax, mañana serán otros.

Sobre esta amenaza el periodista Beto Ortiz, dice: Cuando los periodistas estamos bajo amenaza, la única manera de defendernos es seguir haciendo nuestro trabajo, que podría empapelar un cuarto con las denuncias y cartas notariales que tiene de la gente de Perú Libre y sus aliados.

Beto Ortiz, durante la conferencia “En defensa de la libertad de prensa y expresión”, se refirió la investigación preliminar que abrió la Fiscalía en su contra por la supuesta comisión del delito de conspiración para sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública, en agravio del Estado. “cuando los periodistas estamos bajo amenaza, la única manera de defendernos es seguir hablando y haciendo nuestro trabajo”. Asimismo, Ortiz recordó que, cuando hizo público el ensayo preliminar del ensayo clínico de la vacuna china de Sinopharm, la premier Violeta Bermúdez anunció que tomaría acciones legales.

Phillip Butters, conductor de ‘Combutters’ rechazó que vaya a recurrir a algún organismo internacional ante la investigación fiscal en su contra por supuesta sedición. “Desde mi punto de vista ha habido un fraude en el Perú”En torno a la investigación que le abrió la Fiscalía por la supuesta comisión del delito de conspiración para sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública, en agravio del Estado, rechazó que vaya a recurrir a algún organismo internacional.

Mientras, la periodista Milagros Leiva: La carta que ha enviado Pedro Castillo al MTC, pidiendo que sancionen a Willax Televisión, “lo pinta como un aprendiz de dictador”. “Tiene que entender que los periodistas no nos vamos a callar”.