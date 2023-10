By

¿Cuáles son los maquillajes más utilizados en Perú y cómo aprovechar a comprarlos en el Cyber Wow?

Los cuidados corporales requieren una serie de rutinas, ejercicios, movimientos y actividades para favorecer el mantenimiento y fortalecimiento del organismo de manera integral. Uno de los aspectos a los que se le dedica mayor atención y dedicación en las últimas décadas es a la conservación de la piel a partir de rutinas de limpieza y maquillaje.

En este sentido, el rubro de los productos y artículos dermatológicos muestra un crecimiento permanente con el lanzamiento de cremas, aceites, máscaras y accesorios para el rostro. Ya sea para los ojos, las cejas, labios y pómulos, una de las propuestas más conocidas en el mercado es la de MAC.

La belleza, la higiene y la salud facial son objetivos que mueven el trabajo de MAC, la empresa de cosméticos y maquillajes de Canadá fundada en 1984 por el maquillador Frank Toscan. En los comienzos, se le dedicaba un uso profesional pero con el paso de los años y la buena aceptación del público, los productos empezaron a comercializarse en tiendas y almacenes de venta libre.

La propuesta de MAC maquillaje es de excelente calidad, seguridad y garantía. La misma incluye sets de maquillaje para todo el rostro, con artículos específicos para los labios, los ojos y las cejas. De esa manera, tienes la posibilidad de crear tus propios make up de manera simple, sencilla y práctica.

Con MAC maquillaje vas a poder armar tus propios sets en cualquier momento y lugar. Los equipos para guardarlos son muy prácticos, livianos, portátiles y ocupan poco espacio para que los puedas llevar contigo a cualquier lugar que vayas, ya sea el trabajo, un evento social o viaje de vacaciones.

Un momento en el que puedes aprovechar para realizar la compra de los productos de maquillaje y estética facial es en el Cyber Wow. Se trata de un evento en el que participan cientos de marcas de una gran variedad de rubros y se promueve la difusión de empresas para que realicen ventas por internet con ofertas, descuentos y opciones de pago a través de tarjetas y billeteras virtuales.

Las instancias del Cyber Wow te permiten conocer los stocks de empresas con sus respectivos productos. Desde celulares, muebles, computadoras, electrodomésticos, indumentaria, calzado, herramientas y materiales para la construcción. Es una oportunidad ideal para adquirir los elementos que necesitas a precios más accesibles, con envíos gratuitos de manera ágil y segura hasta la puerta de tu hogar.

«En falabella.com contamos con el más amplio portafolio de productos y marcas de maquillaje, convirtiéndola en una de las categorías más buscadas por nuestros clientes. Sin importar el estilo u ocasión, podrán elegir entre cientos de marcas nacionales y extranjeras para encontrar su outfit perfecto.» aseguró Eliana Umbert, Gerente Comercial de Moda y Belleza en falabella.com

¿Cómo se desarrollan las líneas de cosméticos faciales en Perú?

En MAC Perú asumen una gran responsabilidad al momento de la fabricación, prueba y comercialización de sus cosméticos. Por eso, es que deciden no llevar a cabo testeos ni experimentos de sus artículos en animales como así también incorporaron una línea de productos veganos.

En lo que respecta a MAC precio la empresa ofrece una amplia variedad de accesorios a costos muy accesibles y económicos para que tu dinero resulte una inversión en materiales de calidad. De esta manera, puedes elegir según la relación precio/calidad sin preocuparte por los resultados ya que todos los maquillajes presentan un rendimiento positivo, seguro y con estricto cuidado de tu piel.

Una de las opciones más recomendadas para quienes desean adquirir los productos es elegir MAC oferta. Un set completo para maquillaje de ojos que se vende a un valor general de 577 soles, con el descuento del 48% lo puedes abonar a tan solo 299 soles. El kit cuenta con delineador líquido, máscara y rizador de pestañas, y rubor. También tienes disponible el set full face day to night a un valor de oferta de 239 soles con el descuento del 65%.

¿Qué propuestas de maquillaje ofrece la línea MAC?

Uno de los accesorios más destacados y con mayor aceptación de la firma son los labiales MAC. El labial en barra matte lipstick chili tiene un precio de venta general de 89 soles pero gracias al descuento del 44% lo adquieres por 49.90 soles, cuenta con un efecto brillante y de textura suave.

Otro que está disponible es el Mini MAC Lipstick-Whirl a un valor de 49 soles. Posee efecto Matte, es hipoalergénico, no tiene alcohol ni fragancia. Su consistencia es cremosa, es un producto libre de parabenos y no está testeado en animales. A su vez, está disponible el labial Love Me a un valor de 99 soles.

El maquillaje MAC precio presenta valores muy variados pero siempre se mantiene entre los más accesibles del mercado. A su vez, por la calidad de los productos y los precios de venta, muchos usuarios los consideran como líderes. Además, cuentan con un amplio catálogo de artículos según diferentes estilos, tendencias y modas.

Si alguno de los cosméticos faciales está a la venta a un valor que te resulta por encima de tus posibilidades económicas, existe la opción de maquillaje MAC oferta que reduce el valor de venta en algunos casos hasta un 50%. Un ejemplo es el delineador de ojos MAC Colour Excess Gel Pencil, en venta a un precio general de 110 soles pero en oferta con un 46% de descuento que te permite pagar 59.90 soles.

¿Cuáles son las ventajas del Cyber Wow?

En la edición Cyber Wow 2023 cientos de marcas de diferentes rubros y comercios ponen a la venta sus artículos y productos a valores más accesibles y económicos. El objetivo es promover el crecimiento de las marcas y que la población pueda acceder a ciertos objetos y bienes a precios de oferta y descuento que le permita generar un ahorro.

Algunas de las categorías de ofertas Cyber Wow más frecuentes son:

Celulares

Electrodomésticos

Hogar

Calzado

Ropa

Belleza y cuidado personal

En las ediciones de Cyber Wow Perú tienes la posibilidad de retirar los productos por las tiendas o solicitar que realicen el envío sin costos hasta la puerta de tu hogar. Los pedidos que realices como los datos de los medios de pago cuentan con total seguridad, protección y privacidad.

En conclusión, los artículos de maquillaje y cuidado facial muestran un gran crecimiento por parte de las marcas de belleza y estética. Una de las instancias más recomendadas para adquirir dichos productos son los eventos de cyber wow que te ofrecen enormes descuentos y beneficios.

